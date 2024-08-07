PDA-IPAD1620BK

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　「BCNランキング」2024年7月22日から28日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　iPad 10.2インチ 前面保護フィルター付耐衝撃ケース

PDA-IPAD1620BK（サンワサプライ）

2位　iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック

TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）

3位　OPPO Pad Air用 スマートカバー グレー

RPC3026（OPPO）

4位　iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック

TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）

5位　11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)

MXQT2J/A（アップル）

6位　iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グレー

TBWA19RWVSAGY（エレコム）

7位　iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語

MQDP3J/A（アップル）

8位　iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グリーン

TBWA19RWVSAGN（エレコム）

9位　Redmi Pad SE Cover ホワイト

BHR7652GL（Xiaomi）

10位　iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック

TB-A19RWVFUBK（エレコム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。