Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡°ËÅì½êÂ°¤ÎÊ©1Éô¥é¥ó¥¹Àï¤Ç¸«¤¨¤¿¡É¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¡É¾¡Éé¤Ç¤Î¼å¤µ¡Ú¥³¥é¥à¡Û
Áê¼ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡J1¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÁö¤ëFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï7·î31Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤È¡ÖÄ®ÅÄ¥·¥Æ¥£¥«¥Ã¥×2024¡×¤ÇÀï¤¤¡¢0-2¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÂç±«¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¡¢¿ÍÎÏ¤Ë¤è¤ëÇÓ¿åºî¶È¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ï30Ê¬ÃÙ¤ì¤¿¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÐ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤À¼Ç¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¤ä¥¿¡¼¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Ã«¹¸À¸¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡¢¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢¾»»Ò¸»¡¢¿ù²¬ÂçÚö¡¢¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¡¢²¼ÅÄËÌÅÍ¡¢ÀçÆ¬·¼Ìð¡¢°²Éô¹¸À¸¡¢¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡£¥ê¡¼¥°Àï¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï7·î24Æü¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï¤Ç¤Ï1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¡¢7·î27Æü¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹Àï¤Ç¤Ï0-3¤È¤Þ¤À¾¡¤ÁÀ±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤¬¹¶¤á¹þ¤à¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡³«»Ï2Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î19ºÐ¡¢191¥»¥ó¥Á¤Î¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡¦¥³¥Í¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¼«¿Ø¤«¤éÄ®ÅÄ¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¹¶¤á¹þ¤ó¤À¡£°ËÅì½ãÌé¤â¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡¦¥³¥Í¤ò¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤¹¤È¡¢¼«¤é¤â±¦¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃæÈ×¤ÎÃæ±û¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÇÄ®ÅÄ¤Î¼éÈ÷¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¡¢·ã¤·¤¯¥Á¥ã¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤ÏÄ®ÅÄ¤ò°µÅÝ¤·¡¢È´¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Êú¤¤Ä¤¤¤Æ»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¿¶¤ê¤Û¤É¤¤¤ÆÆÍÇË¤·¤Æ¹Ô¤¯¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤ÏÁ°È¾29Ê¬¡¢Ä®ÅÄ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤ò°ËÅì¤ËÆÍÇË¤µ¤ì¡¢¥¯¥í¥¹¤ò1¥È¥Ã¥×¤Î¥¦¥Þ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥¥Æ¤¬¾å¼ê¤¯¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£2ÅÀÌÜ¤Ï9¿Í¤ò¸òÂå¤·¤ÆÏ¢·¸¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾33Ê¬¡¢Ãæ±û¤ò³ä¤é¤ì¤Æ¤³¤Á¤é¤â¥¢¥ß¥ó¡¦¥µ¥é¥Þ¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¸Ä¿Í¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Îº¹¤Ï¸²Ãø
¡¡Á°È¾¤ÎÄ®ÅÄ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤ÈË¾·î¤äÆ£ËÜ°ìµ±¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¹âºêÅ·»ËÏº¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÆ£ËÜ¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¾ìÌÌ¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÊø¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¿ÆÁ±»î¹ç¡¢¤·¤«¤âÂ¸µ¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë²ø²æ¤òÈò¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤ËÅ°¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë»î¹çÁ°Æü¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¤È¤â¤Ë°ËÅì¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤è¤êÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Îº¹¡£1ÂÐ1¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥Ñ¥¹¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÍð¤ì¤ë¤ÈµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¼¡¤Î¥ß¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃ«¤äÊ¡°æ¸÷µ±¤Î¹¥¼é¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏËÉ¤®ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°Ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÝ¤Ã¤Æº£Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¹Í¤¨¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤¬Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤â¾ï¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¤¤ë¡Ö°ì¿Í¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡×ÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¤¬¤Þ¤ÀËÜÍè¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½ºß¡¢Ä®ÅÄ¤Ë¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ÌòÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁêÇÏÍ¦µª¤¬¿·²ÃÆþ¤·¤ÆÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ«1¿Í¤À¤±¡£¤½¤ÎÃ«¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥²¡¼¥à¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾¡Éé¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ä®ÅÄ¤¬¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¼ó°Ì¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦Í×°ø¤¬¥Ï¥Ã¥¥êÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¹õÅÄ´ÆÆÄ¤¬Ï¢ÇÔ¤ò¶²¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¥¬¥¿¥¬¥¿¤ÈÊø¤ì¤ë¼å¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÍý²ò¤·¤¿¤¬¤æ¤¨¤«
¡¡¤Þ¤ºµó¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ê¬ÀÏÎÏ¤Î¹â¤µ¤À¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ò¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀï¤¤Êý¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÀï¤¤Êý¤âÃ±½ã²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁª¼ê¤¬³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª°Õ¼±¤¬Èó¾ï¤ËÌÀ³Î¤Ç¡¢¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥×¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤É¤³¤Ç¤Ê¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤¬µ¯¤¤¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤¬¼¡¤Î¶ÉÌÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¯Æ°¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¸¥¿ÈÀ¤æ¤¨¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÃ¯¤«¤¬Çí¤¬¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¼¡¡¹¤Ë¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¬¥«¥Ð¡¼¤Ë¸½¤ì¡¢¿ô¤ÇÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µÍ¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢Ä®ÅÄ¤Ï·è¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶¯¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤¬Ï¢ÇÔ¤ò¶²¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¥¬¥¿¥¬¥¿¤ÈÊø¤ì¤ë¼å¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤·¤â¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹Àï¤¬¸ø¼°Àï¤Ê¤é¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅ°Äì¤·¤Æ¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢´º¤¨¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡Ö¼å¤µ¡×¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡7·î20Æü¤ÎJ1Âè24Àá²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ë1-2¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤Æ¤â¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë2°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÃæÃÇ´ü´Ö¤Ë¿·ÀïÎÏ¤òÊä¶¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Çµ¤¤ÎÃÐ¤ß¤¬À¸¤¸¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹Àï¤ËÇÔÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÄ®ÅÄ¥·¥Æ¥£¥«¥Ã¥×2024¡×¤ò´ÑÀï¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¾ÈÌÀ¤â¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÄäÅÅ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¬30Ê¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Çµ¢Âð¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬Ä®ÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÃæÃÇ¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬µ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤¹¡Ö»þ¡×¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤È¤Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿°ËÅì¤äÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸µµ¤¤Ê2¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¿¹²í»Ë / Masafumi Mori¡Ë