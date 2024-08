『ファンタスティック・ビースト』シリーズ主演のエディ・レッドメインがニュート・スキャマンダーを再演することがわかった。米が報じている。

報道によればレッドメインは、米ユニバーサル・オーランド・リゾート内に2025年オープン予定のテーマパーク「ユニバーサル・エピック・ユニバース」に登場する『ハリー・ポッター』魔法ワールド・魔法省のエリアでニュートを再演するとのこと。すでに撮影は済んでいるという。

同エリアは、映画『ファンタスティック・ビースト』に登場する1920年の魔法界パリと、『ハリー・ポッター』シリーズに登場する象徴的なイギリス魔法省が融合した世界観となる。ゲストは、列車に乗って両魔法省を行き来することができるそうだ。

魔法ワールドエリアにおいて目玉アトラクションとされているのは、『Harry Potter and the Battle at the Ministry』(『ハリー・ポッターと魔法省での戦い』の意)。全方位技術を駆使したライド・アトラクションで、ゲストは上下前後左右に揺られながら広大な環境を進む今までにない冒険に出ることになるという。

このほか、魔法省エリアでは『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』(2018)に登場した摩訶不思議サーカスのライブショーやお土産ショップ、レストランなども登場。全く新しい魔法ワールドの誕生に胸が高鳴る。



テーマパーク事業において存在感を見せる『ファンタスティック・ビースト』だが、映画シリーズの今後は不透明。2022年に第3作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』が公開されて以降、続編に関する発表はなされていない。

なお「ユニバーサル・エピック・ユニバース」では、スーパー・ニンテンドー・ワールドや『ヒックとドラゴン』、「ダーク・ユニバース」のエリアも登場する。

Source:

The post first appeared on .