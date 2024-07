グローカルネットは、フランスおよびヨーロッパで利用できる「世界をひとつに ヨーロッパ2024 データ専用 SIM」を2024年8月31日(土)までの期間限定で販売します。

グローカルネット「世界をひとつに ヨーロッパ2024 データプラン」

eSIM 特設ページ:

https://glocalnet.jp/lp/esim/europe2024/?press

SIM 販売ページ :

https://shop.glocalnet.jp/view/category/ct459

◆「世界をひとつに ヨーロッパ2024 データプラン」の特徴

eSIM・物理SIMカードのフランスおよびヨーロッパの35ヵ国で使えるヨーロッパ周遊プランを期間限定で販売します。

eSIM・物理SIMカードの2タイプから選択できますので、全てのスマートフォンで利用でき、どちらもヨーロッパ現地キャリアの回線なので、快適な通信品質を提供します。

ヨーロッパ周遊プランなら、複数国を訪れてもその都度、設定変更やSIMの抜き差しのストレスなく通信を確保できます。

販売期間は2024年8月31日まで。

◆eSIMなら、さらにスマートに

オンラインで申込し、メールで届く二次元コードを利用してスマートフォン設定だけで利用開始できますので、既に海外渡航中の方も購入可能です。

eSIM初心者でも分かりやすい設定ガイドを用意。

サポート対応は日本語ですので、現地でも安心して利用できます。

◆料金(eSIM/SIM共通)

-フランス限定プラン

7日プラン:3,980円

14日プラン:5,980円

21日プラン:7,980円

30日プラン:9,980円

-ヨーロッパ周遊プラン

7日プラン:4,980円

14日プラン:6,980円

21日プラン:8,980円

30日プラン:10,980円

(対象国:オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、フランス領ギアナ、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、マルティニーク、モルドバ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、レユニオン、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、イギリス)

*全て非課税対象

*お支払いはクレジットカードのみ

詳しいプラン内容はWebページを確認してください。

eSIM 特設ページ:

https://glocalnet.jp/lp/esim/europe2024/?press

SIM 販売ページ :

https://shop.glocalnet.jp/view/category/ct459

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 容量2024GBのeSIMとSIM!グローカルネット「世界をひとつに ヨーロッパ2024 データプラン」 appeared first on Dtimes.