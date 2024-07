で積極的に展開される『スター・ウォーズ』ドラマシリーズ。直近ではエピソード1『スター・ウォーズ/ファントム・メナス』(1999)の約100年前を描く「スター・ウォーズ:アコライト」が配信開始となった。

そんな中、2021年末にシーズン1が配信されて以来音沙汰がないのが、一匹狼の賞金稼ぎボバ・フェットを主人公にしたドラマ「ボバ・フェット/The Book of Boba Fett」だ。「キャシアン・アンドー」「アソーカ」がシーズン2、が映画『マンダロリアン&グローグー』へと進むことが分かっているが、「ボバ・フェット」の未来はどうなるのか。

米によれば、主演のテムエラ・モリソンは海外のファンイベントにて、現在もシーズン2の実現を望んでいる旨を明かしたという。フェネック・シャンド役のミン・ナ(ミンナ・ウェン)との仕事を振り返ったモリソンは、「彼女も僕も、もしかしたらシーズン2やシーズン3、その後もシーズン4、5、6、7とやってくれるかもしれないという希望を抱きながら仕事に励もうと思っていました」と語ったそうだ。

さらにモリソンは、シーズン2の可能性について「僕自身もそうなるよう促し続けてきました」と述べ、実現に向けたアクションを起こしていたことを明かした。会場では「もっと後押しが必要なんだと思います」と呼びかけたという。

もっとも、ドラマ「ボバ・フェット」がシーズン1で終了になったとしても、モリソン演じるボバ・フェットの物語が幕を閉じるとは限らない。上述の『マンダロリアン&グローグー』で再登場する可能性も大いにあるだろう。

ちなみにモリソンは、2025年4月に開催される『スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025』で来日予定。その時には朗報が聞こえてくることを願いたい。

Source:

The post first appeared on .