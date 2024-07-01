スペーシア X 1周年記念乗車券イメージ（画像：東武鉄道）

東武鉄道は2024年7月15日（月・祝）から「スペーシア X 1周年記念乗車券」を発売します。

昨年7月にデビューした東武新型特急の1周年を記念したもの。路線図・スペーシア X・沿線の食や文化といったシンボルを温かみのあるイラストでちりばめたポストカード風の台紙に、鬼怒川温泉から大人1,000円区間の片道普通乗車券（硬券型乗車券）をセット。価格は1,000円で、3,000セット限定で発売します。

有効期間は2024年7月15日（月・祝）〜8月31日（土）まで。発売箇所は次の通りです。

浅草駅、とうきょうスカイツリー駅、曳舟駅、亀戸駅、北千住駅、西新井駅、竹ノ塚駅、草加駅、新越谷駅、北越谷駅、春日部駅、北春日部駅、東武動物公園駅、久喜駅、羽生駅、館林駅、足利市駅、太田駅、伊勢崎駅、新桐生駅、佐野駅、南栗橋駅、栗橋駅、栃木駅、新栃木駅、新鹿沼駅、下今市駅、東武日光駅、鬼怒川温泉駅、東武宇都宮駅、大宮駅、岩槻駅、七光台駅、野田市駅、流山おおたかの森駅、柏駅、新鎌ケ谷駅、船橋駅、池袋駅、下板橋駅、大山駅、上板橋駅、成増駅、和光市駅、朝霞台駅、志木駅、ふじみ野駅、川越駅、川越市駅、若葉駅、坂戸駅、東松山駅、森林公園駅、小川町駅、武州長瀬駅（計55駅）