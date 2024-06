東京ディズニーランドホテルのレストランでは2024年7月1日〜8月31日までの期間、「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」を開催!

各レストランやラウンジで夏にぴったりのスペシャルメニューが登場します!

今回は、「カンナ」に期間限定で登場する「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」のスペシャルメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル「カンナ」東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング

© Disney

東京ディズニーランドホテルのレストランでは2024年7月1日〜8月31日までの期間、「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」を開催!

「カンナ」でも、「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「カンナ」で提供されるスペシャルメニューのランチ「プレシャスカンナ」とディナー「スタイリッシュカンナ」、「スペシャルドリンク」の紹介をしていきます。

東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング プレシャスカンナ

© Disney

価格:7,000円

提供時間帯:ランチ

燻製真蛸と夏野菜のエスカベッシュ鰹のたたきとアボカドのタルタル 甲殻類のジュレ すももとフェンネルのクリームスズキのグラティネ 柚子味噌風味 焼き茄子のマリネとケッカソーストルティーヤを纏ったホロホロ鳥のロースト 焼きとうもろこしのピュレ 新生姜ソース または 国産牛テンダーロインのグリル 山葵ラヴィゴットソース 塩麹と枝豆のピュレ(別途2,000円)黒米のご飯抹茶ムースと錦玉羹の最中 マスカルポーネアイスドリンク(お好きなドリンクをお選びください)

・コーヒー

・紅茶

・マジカルアートドリンク(コーヒーリキッド、ミルク、ホイップ)

※マジカルアートドリンクのデザインは以下の2種類より選べます

・東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング デザイン

・ディズニーキャラクターデザイン

ランチの時間帯にいただける「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング プレシャスカンナ」

前菜の「燻製真蛸と夏野菜のエスカベッシュ」をはじめ、季節の食材がたっぷりと使われています。

そして、メインは「トルティーヤを纏ったホロホロ鳥のロースト 焼きとうもろこしのピュレ 新生姜ソース」または、「国産牛テンダーロインのグリル 山葵ラヴィゴットソース 塩麹と枝豆のピュレ」の2種類から選ぶことができるのもうれしいポイント☆

ドリンクも、「コーヒー」や「紅茶」のほかに、写真映え間違いなしな見た目もかわいい「マジカルアートドリンク」を選ぶことができます。

東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング スタイリッシュカンナ

© Disney

価格:14,500円

提供時間帯:ディナー

オマール海老とマンゴーのタルタル デュカスパイスとモロヘイヤのクーリコチの昆布締め 帆立貝と海藻のスフィア 青柚子レムラードソース鰻の蒲焼とリ・ド・ヴォーのブレゼ 山椒香るシェリーヴィネガーソースとズッキーニエスプーマハタのヴィエノワーズ仕立て ソブラサーダとフェンネルソテー 塩レモンの焦がしバターソース和牛サーロインのグリル ガランガルとサボテンのサルサ とうもろこしの飛竜頭季節のフルーツのテリーヌ 山葵風味のグラニテとメロンパルフェミニャルディーズドリンク(お好きなドリンクをお選びください)

・コーヒー

・紅茶

・マジカルアートドリンク(コーヒーリキッド、ミルク、ホイップ)

※マジカルアートドリンクのデザインは以下の2種類より選べます

・東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング デザイン

・ディズニーキャラクターデザイン

豪華食材がふんだんに使われた「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング スタイリッシュカンナ」

1日の締めくくりにぴったりなディナーコースです!

前菜やメイン、デザートにドリンクなど全8品が提供されます。

メインのお料理は色鮮やかで食欲を誘う「和牛サーロインのグリル ガランガルとサボテンのサルサ とうもろこしの飛竜頭」

デザートプレートには太鼓やお花などのモチーフがあしらわれ、より夏気分を味わえます☆

東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

パイナップルジュース、マンゴーシロップ、レモンジュース、ソーダ、ブルーシロップ、チョコレート、エディブルフラワー

水色と黄色で2層になった見た目も涼しげな「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング スペシャルドリンク」

パイナップルやマンゴー、レモンなど濃厚でトロピカルな味わいが楽しめる、夏らしいドリンクです!

さらにシュワシュワのソーダで爽快感も◎

シェルモチーフのチョコレートや、エディブルフラワーがキュートなアクセントになっています。

「ヘルシー&ビューティー」をテーマにスタイリッシュな創作料理をコーススタイルで楽しめるレストラン「カンナ」の、暑い夏にうれしい特別なメニュー。

東京ディズニーランドホテル「カンナ」で提供される、「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」をテーマにしたスペシャルメニューの紹介でした☆

