¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥ÈÂÎÁÈÀ®·×¤¬Amazon¤Ç¥»ー¥ë¤Ë
¡¡Amazon.co.jp¤Ç¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¡ÊXiaomi¡Ë¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖXiaomi Pad 6¡×¤È¡ÖMi ¥¹¥Þー¥ÈÂÎÁÈÀ®·×2¡×¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
¡¡24Æü»þÅÀ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï4Ëü9800±ß¤«¤éÌó11¡ó³ä°ú¤µ¤ì¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É¤Ï4Ëü4482±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢ËÜÂÎ¥«¥éー¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖXiaomi Pad 6¡×¤Ï¡¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë¥¯¥¢¥ë¥³¥àÀ½¤Î¡ÖSnapdragon 870¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ëAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡£144Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥ÈÂÐ±þ¤Î11¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¡¢33WµÞÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ¤Î8840mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¥¹¥Þー¥ÈÂÎÁÈÀ®·×
¡¡24Æü»þÅÀ¤Ç¡¢Mi ¥¹¥Þー¥ÈÂÎÁÈÀ®·×2 ¤¬¡¢ÄÌ¾ï3960±ß¤«¤éÌó37¡ó³ä°ú¤µ¤ì¡¢2480±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMi ¥¹¥Þー¥ÈÂÎÁÈÀ®·× 2¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¡£1²ó¤ÎÂ¬Äê¤ÇÂÎ½Å¤äBMI¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤Ê¤É13¹àÌÜ¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Bluetooth¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£