ロックバンド「ONE OK ROCK」のTaka(36)が25日、自身のインスタグラムで生配信を行い、今月19日に埼玉・ベルーナドームで開催したライブで座席についての苦情が一部ファンから上がっていることを受けて謝罪し、「二度とこういうことがないようにしていきたい」と改善を約束した。

ONE OK ROCKは19日、対バンライブ「SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK」2日目でAwichとコラボ。ライブ後には一部のファンから、ステージが見づらく、音も聞こえにくかったという不満がSNSに投稿された。

配信の冒頭で、Takaは「見えなかった席の人たちに対して申し訳ない」と謝罪。「俺らもチケットのことまでというか、セットリストやステージを作ることでいっぱいで、あまり把握できていなかった」としつつ、ステージに立って「あれ?この左側、右側見づらそうだなというのはあった」と違和感を覚えたことも明かした。

ライブのチケットは、バンドが年1回発行するフォトブック「PRIMAL FOOTMARK」購入者が登録できるメンバーズサイトで最速先行受付を行った。Takaは「そこから応募した人からすると“何だよ?”と思うことも絶対あるなあと思ったし、俺も逆の立場だったらそう思う」とファンの気持ちを思いやり、「申し訳ない」と再び謝罪。

同ライブの3日目はこの日、京セラドーム大阪で行われるが「大阪では改善してある」と明言。「こういう時はほとんど、ほぼほぼ自分たちの責任になると自覚している。申し訳ないと思っているし、本当にごめんなざい。これからこういうことがないようにしっかりやっていきたいと思う」と語った。

ライブへの苦情などファンから直接メッセージをもらうのは「ありがたい」としつつも、「それを取り上げる記事や記者は意味が分からない。お前らに何が分かるの?って話で。その場にいてそう思って書いた人なら別だけど」とこの問題を過剰に取り上げた一部の報道には苦言も。「俺が謝らなきゃいけないのは会場にいた見づらかったファンの人たち。でも外野からガチャガチャ言われるのは心外」と不快感を示していた。