¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹âÁØ³¬¤Ë½»¤à¤³¤È¤¬¥¹¥Æー¥¿¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢ÄãÁØ³¬¤Ë½»¤à¿Í¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³¬¿ô¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¡¢O¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£ ¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄãÁØ³¬Êë¤é¤· O¤µ¤ó¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î3¿Í¤Ç¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ë·ú¤Ä¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î3³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÎ©ÃÏ¤¬¤¤¤¤