“感情たち”の世界を舞台にした物語を描いたディズニー&ピクサーの感動作『インサイド・ヘッド』の続編『インサイド・ヘッド2』で新たに登場する大人の感情“シンパイ”の日本版声優に、ピクサー声優初挑戦となる多部未華子が決定した。

本作の主人公は、思春期を迎え、高校入学という人生の大きな転機を迎えた少女・ライリー。そんな彼女を子供の頃から見守って来た頭の中の感情・ヨロコビやカナシミたちの前に、ある日、シンパイ率いる“大人の感情”たちが現れ、感情の嵐が巻き起こる。

“大人の感情”たちのリーダー的存在で、最悪の将来を想像し、あたふたと必要以上に準備してしまう“シンパイ”の日本版声優を務めるのは、映画やドラマなど数々の話題作に出演し続ける俳優・多部未華子。10代の頃から俳優として活動し、その演技力で数々の映画やドラマ、CM作品で存在感を放っている多部がディズニー&ピクサー映画の日本版声優に初挑戦する。

(C)2024 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

US本社のオーディションを経て“シンパイ”役を射止めた多部は、「もともとディズニー&ピクサー作品が大好きで、前作『インサイド・ヘッド』も映画館に観に行き、とても好きな作品でした。今回新たな感情の“シンパイ”というキャラクターで、自分の声で残せるのはとても嬉しいなと思いましたし、一生懸命頑張りたい」と喜びを明かした。

自身も劇場で鑑賞したという前作『インサイド・ヘッド』については「感情は誰もが持っているもので、どの感情も必要なものだから、それを物語にするのは凄く面白いなと思いました。今回はライリーが思春期をむかえることで、誰もが経験したことがあるような感情たちが登場する発想が凄いなぁ」と、“もしもの世界”を描くピクサー作品ならではの魅力を熱弁。そんな多部自身、本作で“シンパイ”を演じたことを振り返り、その難しさを語っている。

「人がわからない未来のことを先に想像して、必要以上に準備をしてあらゆる問題が起こってもどうにかなるように、ちょっとせかせかしていたり、落ち着きがなかったり、でも自分は良かれと思っているので正義感があったりと、個性的な性格のキャラクターです。他の感情とはまた一癖二癖も違った表現や声の出し方の特徴をつかむのに必死でした。“シンパイ”という感情は生きていく上でとても大切な感情だと思うので、その良さと癖のバランスをとるのが難しかったです。」

そんな“シンパイ”という感情について、多部は「心配しすぎて荷物は多いタイプなので、小さいことですけれど、これ持っておいてよかった!と心配することで助けられている部分はあります」と明かす。カラフルな感情たちの世界を舞台に感動的な物語が描かれる本作については、「思春期とか、人生の転機で感情がどんどん芽生える瞬間は誰もが通ってきただろうし、もしくはこれからも通るかもしれない道なので、誰もがぐっと共感できて泣ける作品になっていると思います」と予告。「感情はどれも必要不可欠なもので、色んな感情で支え合ったり、乗り越えていったりしながら人生を歩んでいくと思うんですけど、観た後は自己肯定を高めてくれるようなキラキラした作品だと思ったので、大人の方にもたくさん共感していただける作品になっていると思います」と作品への自信をのぞかせた。

(C)2024 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

脚本は、前作から続投でメグ・レフォヴが担当。監督は『モンスターズ・ユニバーシティ』などでストーリースーパーバイザーとして実力を磨いてきたケルシー・マンが務める。

ディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』は8月1日(木)公開。

The post first appeared on .