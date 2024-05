(MCU)の誕生前に、映画『ハルク』(2003)でハルク/ブルース・バナー役を演じたエリック・バナ。MCU最新作『デッドプール&ウルヴァリン』にカメオ出演するのでは、という噂の真偽を明らかにした。

米SiriusXMの「」出演時に、『デッドプール&ウルヴァリン』でハルク役を再演するという噂について聞かれたバナは、笑いながら「実現するとは思えません。申し訳ないけど」と否定した。「ヒュー(・ジャックマン)は親友ですが、それでも(出演の可能性は)考えられませんね」。

バナによると、そもそも『ハルク』への出演を決断した理由は、作品やキャラクターではなくアン・リー監督に惹かれたからだそう。

「当初エージェントには、“とんでもない。(『ハルク』は)僕の好みじゃない。僕向きじゃないと思う”と言ったんですが、それから考えれば考えるほど、“どんな感じになるのだろう?”と気になってきたんです。当時は契約書も脚本ももらっていなかったので。

だから、あの映画に関しては、アン・リーというカゴに全てのチップを賭けました。僕に分かっていたのは、(『ハルク』は)全く異なるものになるだろう、ということ。当時はまだマーベル・ユニバースの誕生前でしたからね。」

2021年にも、ハルク役に復帰する意思がないと明かしていたバナ。「私にとっては1回限りの映画でした。(中略)再演するものだとは思っていませんでしたし、今になってもそういったことは考えられませんね」といた。加えて、今回のコメントや『ハルク』出演の経緯を踏まえると、今後MCU作品に登場する可能性は低いといえるかもしれない。

ちなみに、バナの『デッドプール&ウルヴァリン』への出演はないようだが、同作にはMCUの誕生以前に製作された映画『デアデビル』(2003)からエレクトラ役のジェニファー・ガーナーが約20年ぶりにする。

映画『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日(金)日米同時公開。

