ñ»Ò¤ÎÌµ¿ÍÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¼ÌÙ¤«¤ë¤Î¤«¡© 2¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Î®¹Ô¤Ã¤¿¥¿¥Ô¥ª¥«²°¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Öñ»Ò¤ÎÌµ¿ÍÈÎÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ÇÌÙ¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Õ¤È¡¢¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©³§¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤ÎÈ¾·Â10¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë¤â¡¢¼Â¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÈÌÙ¤±¤Î»ÅÁÈ¤ß¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¿¥Ô¥ª¥«²°¤Ï¤É¤³¤Ø¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¾¦Çä¤Î»Ï¤áÊý¤ÈÌÙ¤±Êý¤¬¤ï¤«¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥«¥é¥¯¥ê¡Ù¤Ï¡¢³«Àß¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó50Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÀÇÍý»ÎYouTuberÃ¦¡¦ÀÇÍý»Î¥¹¥¬¥ï¥é·¯¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹À®¸ù¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¥®¥å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤Æ¤¤¿ÍÌ¾ÀÇÍý»Î¤¬¡¢º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¾¦Çä¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¢¨ËÜµ»ö¤Ï½ñÀÒ¡Ø¥¿¥Ô¥ª¥«²°¤Ï¤É¤³¤Ø¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¾¦Çä¤Î»Ï¤áÊý¤ÈÌÙ¤±Êý¤¬¤ï¤«¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥«¥é¥¯¥ê¡Ù¡Ê¿û¸¶Í³°ì/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¿¥Ô¥ª¥«²°¤Ï¤É¤³¤Ø¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
5-2¡¡ñ»Ò¤ÎÌµ¿ÍÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¼ÌÙ¤«¤ë¤Î¤«¡©
▶ ¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò·èºö¤Ë¤Ê¤ë
¡¡Ìµ¿Í²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤äÅ¹ÊÞ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥»¥ë¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤½¤Î°ìÎã¤Ç¡¢ñ»Ò¤äÆù¤ä¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤ò´°Á´Ìµ¿Í¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìµ¿Í²½¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÅÀ¤ÇÌÙ¤«¤ëÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¿Í·ïÈñ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í·ïÈñ¤Ï½¾¶È°÷¤Ë»ÙÊ§¤¦µëÎÁ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¡¢ºÎÍÑ¤È¶µ°é¤Î¥³¥¹¥È¤âÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶È¤Î¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ëÍø±×¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìµ¿Í²½¤¬ÌÙ¤«¤ë2¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Ìë´Ö¤ÎÆ¯¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¤ËÅ¹¤òÊÄ¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìë´Ö¤Î¿Í·ïÈñ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤½¤ÎÊ¬¤À¤±ÌÙ¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÇÛ¤¬¤¤¤é¤º¡¢ÃëÌëÌä¤ï¤º¼ý±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢Ìµ¿Í²½¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò·èºö¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Íºà³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìµ¿Í²½¤òµÞ¤°¤³¤È¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
▶ ¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤¹
¡¡¾¯¤·¹¤¤»ëÌî¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Ìµ¿Í²½¤Ï¼£°Â¤¬ÎÉ¤¤ÆüËÜ¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í¤Ï¡¢Æ»Ã¼¤Ë¤¢¤ë¼«ÈÎµ¡¤ò¸«¤Æ¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«ÈÎµ¡¤âÌµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤âÌµ¿Í¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÌµ¿Í²½¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÏ¤ÎÍø¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ëü°ú¤¤äÀàÅð¤Ê¤É¤òËÉ¤°ÂÐºö¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ìµ¿Í²½¤ÎÌ¿Âê¤Ï¡¢ËÉÈÈ¤Î¤¿¤á¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤ò¿Í·ïÈñ¤è¤ê¤â°Â¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºß¸Ë´ÉÍý¤ä¥ì¥¸¶ÈÌ³¤Ê¤É¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¿Í·ïÈñ¤Èµ¡³£²½¤Î¥³¥¹¥ÈÈæ³Ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ï¡¢º£¸å¤â¿Í·ïÈñ¤Ï¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤â¡¢AI¤ò»È¤¦²èÁüÊ¬ÀÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¥½¥Õ¥È¤âÄã²Á³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ìµ¿Í²½¤Ë¤è¤ë»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ³×¤ÏÌ¤Íè¤Î·Ð±Ä¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£