タピオカミルクティーで大人気の台湾発のティーブランド・ゴンチャから、初のペットボトル飲料が全国のセブン-イレブン限定で発売されました。「ゴンチャが飲みたい！」と思ったときに近くのコンビニですぐに手に入るようになることで、発売前から話題沸騰のドリンクを早速飲んでみましたよ。セブン-イレブン限定「ゴンチャ×キリンビバレッジ」今回ご紹介するのは、7月2日（火）に発売された、ゴンチャとキリンビバレッジが共同開