『ぼっち・ざ・ろっく！』、「結束バンド」が全国5都市でZEPPツアーを開催
アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』より、「結束バンド」が全国5都市でZEPPツアーを開催することが決定した。ツアータイトルは「結束バンド ZEPP TOUR 2024 “We will”」となる。
さらに、開催場所、ツアー日程などのイベント概要も公開されているので、あわせてチェックしておきたい。
＜大阪公演＞
日程：2024年9月8日(日) 開場16:30/開演17:30
会場：Zepp Osaka Bayside
＜札幌公演＞
日程：2024年10月19日(土) 開場17:00/開演18:00
会場：Zepp Sapporo
＜東京公演＞
日程：2024年11月3日(日) 開場16:30/開演17:30
会場：Zepp Haneda(TOKYO)
＜名古屋公演＞
日程：2024年11月24日(日) 開場16:30/開演17:30
会場：Zepp Nagoya
＜福岡公演＞
日程：2024年12月22日(日) 開場16:30/開演17:30
会場：Zepp Fukuoka
『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』前編は6月7日(金)、後編は8月9日(金)より全国公開予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
さらに、開催場所、ツアー日程などのイベント概要も公開されているので、あわせてチェックしておきたい。
＜大阪公演＞
日程：2024年9月8日(日) 開場16:30/開演17:30
会場：Zepp Osaka Bayside
日程：2024年10月19日(土) 開場17:00/開演18:00
会場：Zepp Sapporo
＜東京公演＞
日程：2024年11月3日(日) 開場16:30/開演17:30
会場：Zepp Haneda(TOKYO)
＜名古屋公演＞
日程：2024年11月24日(日) 開場16:30/開演17:30
会場：Zepp Nagoya
＜福岡公演＞
日程：2024年12月22日(日) 開場16:30/開演17:30
会場：Zepp Fukuoka
『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』前編は6月7日(金)、後編は8月9日(金)より全国公開予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス