CGアニメ「The World of GOLDEN EGGS」とのコラボパッケージ！エクスプロージョン「ホエイプロテイン ミルクチョコレート味 1kg」

スポーツサプリメントメーカーのエクスプロージョンは、伝説のCGアニメ「The World of GOLDEN EGGS」との初コラボレーション商品を2024年4月下旬頃より発売します。

エクスプロージョン「The World of GOLDEN EGGS」コラボ「ホエイプロテイン ミルクチョコレート味 1kg」

「The World of GOLDEN EGGS」のターキーズヒルの住人はみな、可能性に満ちた金の卵たち。

彼らが繰り広げるナウでノリノリでパワフルで、ミュージックでエブリシングなワールドと、ついつい使いたくなってしまう面白フレーズ満載の愉快なやり取りの数々が魅力のCGアニメです。

「Just do it!」ターキーズヒル高校でも大人気のプロテイン“X-PLOSION(R)”!

パワーリフティング日本記録保持者*大谷憲弘氏からの熱烈オファーで「GOLDEN EGGS」とのコラボパッケージが誕生しました。

今回のプロテインは、大容量のホエイプロテイン3kgで1番人気のフレーバー『ミルクチョコレート味』

そんな「ホエイプロテイン ミルクチョコレート味」を、初の1kgサイズで試せるコラボパッケージは、部屋のインテリアにもピッタリ!

ターキーズヒル高校ボディビル部のマイケルとステファンが目印で、全2種類となっています。

