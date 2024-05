アメリカ のAmazon倉庫で働くスタッフが、購入者から届いた返品用の 箱 の中身を確認するために開けると1匹の猫を発見した。 箱 の狭い隙間に身を隠していたこの猫は購入者の飼い猫で、猫が入っていることに気付かず、 箱 に封をして送ってしまったようだ。約1週間も飲まず食わずで 箱 の中に閉じ込められていた猫だが、大きなケガや体調不良はなく、無事に飼い主のもとへ戻ったという。米ニュース メディア 『New York Post』などが伝えた。

米ユタ州 ソルト レイク シティ在住の キャリー ・クラークさん(Carrie Clark)と夫マット・クラークさん( Matt Clark)は4月10日、愛猫"ガリーナ(Galena)"の姿が見当たらないことに気付いた。家の隅々を捜し、近所も捜し回ってみたが見つからず、 キャリー さんは Facebook で情報提供を呼びかけた。 キャリー さんは「ガリーナはこの6年間、多数の健康問題を乗り越えるのを手助けしてくれました。私にとって心の支えになる大きな存在なんです。ガリーナに何が起きたのか分からず、耐え難い不安とストレスでした」と、大切なガリーナの行方を心配した。目撃情報がないまま1週間が経過した4月17日、カリフォルニア州の獣医を名乗る人物から連絡があり、「あなたの猫を預かっています」と伝えられた。「もう二度と会えないかもしれない」とひどく落ち込んでいた キャリー さんは、その獣医の言葉が信じられず、「イタズラかもしれない」と思ったという。ガリーナには飼い主の情報が入ったマイクロチップが装着されており、電話口の獣医は キャリー さんが飼い主本人であることを確認するため、電話番号や住所、かかりつけ獣医の名前などを尋ねた。 キャリー さんの回答とすべてが一致し、獣医が預かっている猫がガリーナであることが証明された。ガリーナが見つかったのは、Amazon倉庫だった。当時、夜勤で働いていたブランディ・ハンターさん(Brandy Hunter)は、購入者から届いた返品用の 箱 を開封する作業をしていた。そしてある 箱 を開けてみると、返品商品とともに1匹の猫が顔を覗かせたのだ。ブランディさんは驚きながらも、すぐに獣医のもとへガリーナを連れて行き、そこでマイクロチップのスキャンが行われ、 キャリー さんの連絡先が分かったという。 キャリー さんはマットさんにガリーナが見つかったことを報告し、2人は翌日の 飛行機 に乗ってカリフォルニア州にいるガリーナのもとへ向かった。そして再会して キャリー さんに抱かれたガリーナは、それまで震えていたが、すぐにリラックスした様子を見せた。約1週間も 箱 の中に閉じ込められていたガリーナは、少し痩せ細り、軽い脱水症状も見られたという。しかし血液検査の結果は良好で、ケガもなかった。ガリーナが入っていた段ボール 箱 は一部裂けていたそうで、その隙間から入る空気によってガリーナは生き延びることができたのではないかと考えられている。 キャリー さんは、ガリーナを見つけたブランディさんとも対面することができた。ブランディさんはAmazonでの仕事のほかに猫の保護活動も行っており、猫の扱い方を熟知していた。 キャリー さんは「ブランディさんには感謝しきれないです」と話している。 キャリー さんによると、購入前に試着ができる安全靴をマットさんが6足注文し、気に入った1足を手元に残して残りの5足を返品することにした。段ボール 箱 に5足を入れ、封をするためにテープとはさみを取りにマットさんがその場を離れた際、 箱 に隠れたりして遊ぶのが大好きなガリーナが段ボール 箱 に忍び込んでしまったようだ。 箱 には5足も安全靴が入っていたのでそれなりに重く、体重10ポンド(約4.5キロ)のガリーナが入ったくらいでは違和感がなかったという。そしてガリーナが入っていることに気付かないまま、マットさんは封をして郵送してしまったのだ。とんだ災難に見舞われたガリーナは、 キャリー さんたちと再会した後、カリフォルニア州からユタ州まで車で約10時間かけて帰宅したそうだ。このニュースが多数の メディア に報じられると、「こんなこと有り得るの!?」「再会できて本当によかったね」「猫は 箱 が大好きだから仕方ない」「輸送されている間に鳴き声で分からなかったのかな」など、様々な声が寄せられた。なお、テック インサイト 編集部では キャリー さんに、カリフォルニア州でガリーナと再会した時はどのような気持ちだったのかなどをうかがうべく取材を申し入れている。ちなみに昨年2月にはカナダで、ソファの中に飼い猫が隠れていることに気付かず、そのまま売りに出してしまったケースが話題を呼んでいた。