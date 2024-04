レゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて、史上最大の水量が飛び交うイベント「ブリック・フェスティバル」を開催。

2024年夏は“びしょ濡れ”をテーマに高さ約4mの滝ゲート、約15mの水柱、11基のウォーターキャノンで約2倍の水量になるほか、パチャパチャ水あそびゾーン2種も新登場します!

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「ブリック・フェスティバル」まとめ

開催期間:2024年7月13日(土)〜9月1日(日)

開催時間:10:00〜18:00

※営業時間は日によって異なります

会場:レゴランド(R)・ジャパン 夏季限定イベントエリア、パイレーツ・ショア エリア、レゴ(R) ・シティ エリア ほか

料金:無料(一部有料コンテンツを含みます)/パーク入場料金は別途

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートの夏イベントとして、“びしょ濡れ”をテーマにした「ブリック・フェスティバル」を開催。

四方八方から水が飛び交い空からも大量の水が降り注ぐ、びしょ濡れ必至のエリア「パイレーツ・ショア」や、近距離で浴びせられる水鉄砲でずぶ濡れ必至の「スプラッシュ・バトル」も登場します。

さらに新たにオープンする2か所の水あそびエリアも。

スライダーや水柱が楽しめる「デュプロ(R)・プレイ」と、全16本の水柱が、色とりどりのライトに照らされながらパチャパチャと噴き出す「ドレミでパチャチャ」も設置されます。

そして、約2,400平方メートルの広大なイベントエリアには、18基のウォーターキャノンが待ちうける「ウォーター・メイズ」が2024年も登場!

そんな「ブリック・フェスティバル」にて楽しめるエリアやメニュー、グッズなどをまとめて紹介します。

「スプラッシュ・バトル」夏バージョン

夏バージョンの開催期間:2024年7月13日(土)〜9月16日(月・祝)

対象年齢:3歳〜大人/5歳以下は大人同伴、水着着用自由

会場:パイレーツ・ショア エリア

高さ約4mから水が降り注ぐ新設「滝のゲート」をくぐり抜け、びしょ濡れ必至のエリア「パイレーツ・ショア」へ。

計11基のウォーターキャノンから30秒置きに3.2〜6リットル/基の水が飛び交います。

海賊船に乗り込み、水鉄砲を使ってゲスト同士で水をかけ合うアトラクション「スプラッシュ・バトル」に2024年夏、新しくウォーター・ボムが登場!

発射ボタンを押すと高さ約15mの水柱が噴き出し、周辺のゲスト全員がびしょ濡れになるエリアです。

スプラッシュ・パッド

開催期間:2024年6月15日(土)先行オープン〜9月16日(月・祝)

対象年齢:全年齢/5歳以下は大人同伴、水着着用

利用方法:当日事前予約制/1回30分毎の入れ替え

定員:150人/1回

予約方法:公式HP特設ページにて毎日9時〜/11時〜当日分予約受付。または施設入口の案内板で「二次元バーコード」を読み取り予約希望回を選択。

※予約可能人数には限りがあるため、無くなり次第終了

会場:レゴ(R)・シティ エリア

1日あたり約192トンもの水を使用し、水深10cmで安全に遊べる夏季限定のウォーターエリア。

レゴ(R) ブロックをイメージしたすべり台やシャワー、3分に1回約1,200リットルもの水が頭上から降ってくるバケツなど、水遊びの楽しい仕掛けが盛りだくさん。

暑い日にぴったりのアトラクションです。

夏季限定イベントエリア「ウォーター・メイズ」

開催期間:2024年7月13日(土)〜9月1日(日)

※6月15日(土)〜7月7日(日)の間、毎週土日先行オープン

対象年齢:3歳〜大人/5歳以下は大人同伴、水着着用

利用方法:当日事前予約制/1時間毎の入替制

定員:350人

予約方法:公式HP特設ページにて毎日9時〜/11時〜当日分予約受付。または施設入口の案内板で「二次元バーコード」を読み取り予約希望回を選択。

※予約可能人数には限りがあるため、無くなり次第終了

会場:夏季限定イベントエリア

夏の水遊びの新定番「ウォーター・メイズ」

約2,400平方メートルの広大なウォータープレイエリアに7つの冒険ゾーンと趣向を凝らした6つのアトラクションプールを展開し、子どもたちの無限大の好奇心と創造力を引き出します。

エリア内には18基のウォーターキャノンが設置され、どこにいても空から水しぶきが降り注ぎ、レゴ(R) ブロック約32万個で制作された夏の象徴 “ブルードラゴン”が滝の上から子どもたちの大冒険を見守ります。

キッズ水あそびゾーン「デュプロ(R)・プレイ」

開催期間:2024年7月下旬〜9月16日(月・祝)

対象年齢:水着着用自由、オムツのまま可

会場:ファクトリー エリア「デュプロ(R)・バレー」内

屋根のある「デュプロ(R)・バレー」内、に2歳から4歳のお子さん向けに安心して水あそびデビューができるスポットが登場。

スライダーや高さ約30〜50cmの水柱がランダムに噴出されるプレイゾーン「デュプロ(R)・プレイ」が新たに設置されます!

暑さ緩和対策として直径約9mの巨大ファンを設置し、涼しい日陰から子どもたちを見守ることができる、パパママにも嬉しいエリアです。

キッズ水あそびゾーン「ドレミでパチャチャ」

開催期間:2024年7月13日(土)〜9月16日(月・祝)

対象年齢:水着着用自由、オムツのまま可

会場:ブリックトピア エリア内

レゴ(R) ブロックの楽器モニュメントがずらっと並び、目の前に立つとさまざまなメロディが奏でられるエリア「ドレミでパチャチャ」

さらに、高さ約30〜50cmの水柱が、色とりどりのライトに照らされながらパチャパチャと噴き出します。

周囲13m×20mのスペースは小さな子どもも水あそびができるエリアとして新登場。

膝をついたり裸足で遊んでも痛くないよう、床面はゴムチップ入り仕様になっています。

あちこちから飛び出す水柱を避けたり浴びたりしながら、お子さんと一緒にパパママも水あそびが楽しめるエリアです。

夏のフォトスポット「ひまわり」

開催期間:2024年7月13日(土)〜9月16日(月・祝)

会場:レゴランド・ジャパン 内

無数のひまわりに囲まれた夏らしさ満点の、特別なフォトスポットを設置。

よく見ると、中にはレゴ(R) ブロックでできたひまわりも。

家族で夏の思い出写真を撮りながら探すのも楽しいフォトスポットです☆

※画像は2023年開催時のイメージです

カラーバリエーション豊富な夏の新グッズ

発売日:2024年6月15日(土)〜順次(カラーTシャツは販売中)

販売場所:アーティファクト・ショップ、フォト・ショップ ほか

「ブリック・フェスティバル」と共に楽しみたい、夏の新グッズが登場。

カラフルなビーチサンダルやTシャツなど、水遊びに最適なファッションアイテムもラインナップされます。

カラービーチサンダル/カラーTシャツ

グッズ名:

カラービーチサンダル

価格:各2,980円(税込)

種類:全8色

サイズ展開:大人・こども用

カラーTシャツ

サイズ・価格:大人サイズ 各3,800円(税込)、こどもサイズ 各3,500円(税込)

種類:全8色

水あそびにも最適な全8色のビーチサンダルが新登場。

現在販売中のレゴランド(R)・ジャパン限定のカラーTシャツや日差しから頭を守るキャップと合わせて、自分の好きな色の組み合わせでカラフルなレゴランド(R)・ジャパンを楽しむことができます。

メッシュトート

価格:各3,000円(税込)

種類:全5種

びしょ濡れの着替えを収納するのに最適なメッシュトート。

男女ともに愛用できる5種のデザインで展開されます。

リュック型クーラーバッグ

価格:各8,500円(税込)

種類:全2色

冷たい飲み物もそのまま楽しめるリュック型クーラーバッグも新登場。

ポケット部分にレイアウトされたブランドロゴが印象的です。

びしょ濡れアトラクションの入場確約権

入場確約権販売期間:2024年6月15日(土)〜対象アトラクションの稼働日

対象商品:Tシャツ、ビーチサンダル、キャップ、フェイスタオル

販売内容:「スプラッシュ・パッド」および「ウォーター・メイズ」の入場確約権(500円/1人)

※入場確約権の一日の販売数には限りがあるため、無くなり次第終了です

※対象商品1点の購入につき、入場確約権は複数購入できます

入場確約権販売場所:ビッグ・ショップ、フォト・ショップ、アーティファクト・ショップ等、対象商品の販売店舗

上記で紹介したグッズを購入された方は、びしょ濡れアトラクションの入場確約権を入手可能。

「スプラッシュ・パッド」と「ウォーター・メイズ」の無料予約分が終了した場合でも、対象グッズの購入で「スプラッシュ・パッド」および「ウォーター・メイズ」の入場確約権を購入することができます。

夏の限定スイーツ&フード

季節のフルーツたっぷりのかき氷やスイーツなど、びしょ濡れの合間に手軽に水分と栄養補給のできる新メニューが登場。

暑い夏にぴったりな、のどごし爽やか&トロピカルなソーダドリンクや、シャリシャリフルーツをふんだんにトッピングしたフラッペを中心に計23種が用意されます。

サングリア風ソーダ〜スプライト&ぶどう〜/ソルティーウォーター〜アクエリアス&3種の塩〜

サングリア風ソーダ〜スプライト&ぶどう〜

価格:650円(税込)

販売店舗:ビーチ・パーティ カート

ビーチ・パーティ カートにて販売される「サングリア風ソーダ〜スプライト&ぶどう〜」

長野県産ぶどう「ナガノパープル」のシロップとスプライト、フルーツを使ったサングリア風のソーダドリンクです。

ソルティーウォーター〜アクエリアス&3種の塩〜

価格:650円(税込)

販売店舗:アイス・ファクトリー

アイス・ファクトリーにて、美味しく塩分補給ができる「ソルティーウォーター〜アクエリアス&3種の塩〜」を販売。

アクエリアスベースのさっぱりとしたドリンクです。

フルーツラッシーフラッペ

価格:各700円(税込)

フレーバー:いちご/ぶどう

販売店舗:オアシス・スナック

ほどよい酸味のフルーツラッシーソースで味わうフラッペ。

トッピングのシャリシャリフルーツと一緒に味わうことができます。

桃とほうじ茶のムース

価格:680円(税込)

販売店舗:ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニー

桃のさわやかな甘みと濃厚なほうじ茶が楽しめるムースケーキ。

桃をイメージしたフォトジェニックな見た目にも注目です。

フルーツ牛乳寒天

価格:680円(税込)

販売店舗:ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニー

いちご、キウイ、みかんが入ったフルーツたっぷりのデザート。

小さなお子さんも食べられる、やさしい味わいに仕上げられています。

抹茶練乳かき氷

価格:680円(税込)

販売店舗:彩 和食レストラン

ひとつで二度おいしい「抹茶練乳かき氷」

抹茶の風味と練乳が楽しめるかき氷を食べすすめると、下から冷やしぜんざいがでてきます。

冷ころえび天きしめんとあさりご飯膳

価格:2,700円(税込)

販売店舗:彩 和食レストラン

名古屋名物のきしめんをサクサクの海老天とさっぱり冷やしきしめんに。

季節のご飯「あさりご飯」が楽しめる、夏のおすすめメニューです。

パーク内各所で暑さ緩和対策を実施

パーク内各所にて、暑さを緩和するための対策を実施。

直径約9mの巨大ファンやアトラクションコース内への植樹などで、日差しや暑さが緩和されます。

家族全員で楽しめる、びしょ濡れ必至のダイナミックな夏のイベント。

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「ブリック・フェスティバル」は、2024年7月13日より開催です☆

※画像はイメージです

※記載されている価格(税込)は予定価格となります

※商品の仕様・内容は変更となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 史上最大の水量が飛び交う夏イベント!レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「ブリック・フェスティバル」まとめ appeared first on Dtimes.