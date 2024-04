4月17日より開催中

コラボスカウト第2弾「6th Anniversary キャプテン翼 世界選抜 SCOUT」

セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、TVアニメ「キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編」のメンバーが新★5選手として登場する特別なコラボスカウト第2弾「6th Anniversary キャプテン翼 世界選抜 SCOUT」を4月17日より開催している。

【TVアニメ「キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編」×「サカつくRTW」コラボPV】

また、TVアニメ「キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編」とコラボした特別なレジェンドマッチの第2弾や、特典としてコラボ選手が付くGBセットの販売を開始した。

6周年記念コラボスカウト第2弾!「6th Anniversary キャプテン翼 世界選抜 SCOUT」開催

「6th Anniversary キャプテン翼 世界選抜 SCOUT」では、「カール・ハインツ・シュナイダー」や「ルイ・ナポレオン」といった「キャプテン翼」に登場した世界のライバルたちが「キャプテン翼スターズ」として登場する。

今回のスカウトは「通算ボーナス」付き。同スカウトで通算100人目/300人目の選手を獲得すると、同スカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな1人を選べる「キャプテン翼 世界選抜 交換チケット」が手に入る。

また、★4バージョンの「キャプテン翼スターズ」や「キャプテン翼 世界選抜 スカウトチケット」などをもらえる「スペシャルログインボーナス」も実施している。

特典付きスカウト

開催期間:4月17日 ~ 5月8日 10時59分

「キャプテン翼」に登場した世界のライバルたちが新★5選手として登場する特典付きの特別なスカウト。STEP1・6・10では「新★5選手1人確定」などの特別獲得枠が付くほか、STEP1・6を除くその他のSTEPでは「★5確定スカウトチケット」といった特典アイテムを入手できる。通常枠の★5確率は15%。

「6th Anniversary キャプテン翼 世界選抜 SCOUT」の特典付きスカウト

通常版スカウト

開催期間:4月17日 ~ 5月8日 10時59分

「キャプテン翼」に登場した世界のライバルたちが新★5選手として登場する。★5確率は15%。

「6th Anniversary キャプテン翼 世界選抜 SCOUT」の通常版スカウト

スペシャルログインボーナス

【カール・ハインツ・シュナイダー】【ルイ・ナポレオン】【デューター・ミューラー】【エル・シド・ピエール】【ファン・ディアス】【ヘルマン・カルツ】【ラモン・ビクトリーノ】【ロブソン】【ガブリエル・ガルバン】

開催期間:4月17日 ~ 5月8日 3時59分

期間中のログインで、「6th Anniversary キャプテン翼 世界選抜 SCOUT」にもラインナップされた9選手の★4バージョンを5日目まで、1日ログインするごとに入手可能。また、「キャプテン翼 世界選抜 スカウトチケット」が5枚ずつ、合計25枚もらえる。

「スペシャルログインボーナス」

新★5選手「フランツ・シェスター」が登場!「レジェンドマッチ」開催

開催期間:4月17日 ~ 5月8日 10時59分

「レジェンドマッチ」は、レジェンドチームと対戦し、勝利ポイントゲージが一定量に達するとアイテムを獲得できるイベント。今回は、10,000pt達成報酬の新★5選手として「フランツ・シェスター」が登場する。

「レジェンドマッチ」

また期間中、レジェンドマッチで特定の条件をクリアすると報酬がもらえる限定ミッションでは、「キャプテン翼コラボユニフォーム」や新★5選手「フランツ・シェスター」も手に入る。

「6th Anniversary キャプテン翼 世界選抜 TICKET SCOUT」開催

【フランツ・シェスター】

開催期間:4月17日 ~ 5月8日 10時59分

「キャプテン翼 世界選抜 スカウトチケット」で引くことができる「6th Anniversary キャプテン翼 世界選抜 TICKET SCOUT」を開催。「キャプテン翼 世界選抜 スカウトチケット」は、それぞれ「スペシャルログインボーナス」と「特別ミッション」のクリアで25枚ずつ、最大50枚入手できる。

「6th Anniversary キャプテン翼 世界選抜 TICKET SCOUT」

特典選手付きGBセット!「キャプテン翼コラボ記念パック第2弾」販売

販売期間:4月17日 ~ 5月8日 10時59分

「キャプテン翼コラボ記念パック第2弾」をGBショップに追加。特典として、新★5選手「ルイ・ナポレオン」が付属する。

特典選手付きGBセット!「キャプテン翼コラボ記念パック第2弾」

新リーグ挑戦でクラブハウス建築許可証/新アクセサリーGET! 上位リーグとカップ戦を追加

追加日:4月17日より

新リーグ「スペインリーグ'23-24」と新カップ戦「スペインスーパーカップ'23-24」を追加。また、「スペインリーグ'23-24」では、特定のチームとの対戦結果に応じて入手できる新アクセサリーと、ミッション達成で手に入る金の新アクセサリーが追加された。

・スペインリーグ'23-24

初回優勝報酬として、「クラブハウス建築許可証」と称号「スペインリーグ'23-24王者」を獲得できるほか、順位報酬や年間表彰で、育成に役立つさまざまなアイテムを入手できるチャンスもある。

「スペインリーグ'23-24」

・スペインスーパーカップ'23-24

初回優勝報酬として「★5確定スカウトチケット」を獲得できる。また、試合報酬や順位報酬などで、育成に役立つさまざまなアイテムを獲得できるチャンスもある。

特典付きGBセット!「6th Anniversary GB増量キャンペーン」開催

開催期間:4月17日 ~ 5月8日 10時59分

同キャンペーンでは、GB増量やアイテムがGBショップの特典として付属する。なお、各セット1回のみ購入できる。

特典付きGBセット!「6th Anniversary GB増量キャンペーン」

(C)高橋陽一/集英社・キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編製作委員会

(C)SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV.

FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.