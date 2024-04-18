´ðËÜ¤ÏMT¤À¤±¤É¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ú¥À¥ë¤ÎÁàºîÉÔÍ×¡ª¡¡³Æ¼Ò¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡Ö¸ÄÀÇÉ¥»¥ßAT¡×¤ÎÀ¤³¦
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥¯¥ë¥Þ¤ÎÊÑÂ®µ¡¤ÏMT¤ÈAT¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ´ÖÅªÂ¸ºß¤¬¥»¥ßAT¤Ç¤¢¤ë
¢£¥»¥ßAT¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤ÏMT¤È°ì½ï¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ã¥ÁÁàºî¤Ïµ¡³£¤¬¹Ô¤¦¤¿¤á2¥Ú¥À¥ë¤Ç±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤À
¢£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¾¦ÍÑ¼Ö¤Ë¤â¥»¥ßAT¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥»¥ßAT¤Î¼ïÎà¤äÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ÎÊÑÂ®µ¡¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï3¥Ú¥À¥ë¤ÎMT¡Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¡¢2¥Ú¥À¥ë¤ÎAT¡Ê¥È¥ë¥³¥ó¡¦CVT¡Ë¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ´ÖÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥»¥ßAT¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥»¥ßAT¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ê¹½Â¤¤ÏMT¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ã¥ÁÁàºî¤Ïµ¡³£Ç¤¤»¡£2¥Ú¥À¥ë¤Ê¤Î¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥¯¥é¥Ã¥ÁÁàºî¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤âAT¼Ö¸ÂÄê¤ÇOK¤È¤¤¤¦¥·¥í¥â¥Î¡£
¡¡AT¤è¤ê¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤Ç¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÊÅÁÃ£¸úÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Ç¤°Õ¤Ë¥®¥ä¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¡ÊD¥â¡¼¥É¤Ë¤¹¤ì¤ÐAT¤ÈÆ±¤¸¤¯Áö¹ÔÃæ¤Î¥·¥Õ¥ÈÁàºî¤ÏÉÔÍ×¡Ë¡£MT¤ÈAT¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥á¡¼¥«¡¼¤´¤È¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¸Æ¾Î¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂåÍÑÅª¤Ê¥»¥ßAT¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥Ý¥ë¥·¥§ ¥Æ¥£¥×¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄAT¡¢¥»¥ßAT¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÂ¸ºß¡£1990Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿964¥«¥ì¥é2¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ÅÅ»ÒÀ©¸æ¼°4ÃÊAT¤Ç¡¢¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ï¡ÜÊý¸þ¡¢¡ÝÊý¸þ¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤ÎÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê F1¥Þ¥Á¥Ã¥¯
¡¡¤¤¤Þ¤ÎF1¥Þ¥·¥ó¤ÏÁ´¼Ö¥»¥ßAT¤À¤¬¡¢F1¥Þ¥·¥ó¤ÇºÇ½é¤Ë¥»¥ßAT¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥êTipo640¡Ê1986Ç¯¡Ë¡£¤½¤Î¥»¥ßAT¤ÎËÜ²È¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤Ë½é¤á¤Æ¥»¥ßAT¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢F355¤Î¡ÖF1¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡×¡Ê1997Ç¯¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï6Â®MT¤Î¥¯¥é¥Ã¥ÁÁàºî¤òÅÅÆ°Ìý°µ¼°¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¥»¥ßAT¤À¤Ã¤¿¡£
BMW SMG
¡¡SMG¤Ï¡Ö¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥®¥ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÎ¬¡£¤³¤ì¤â¥Ù¡¼¥¹¤ÏMT¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡£1997Ç¯¡¢E36 M3¥¯¡¼¥Ú¤Ë½éºÎÍÑ¡£¸½¹Ô¼Ö¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÎDCT¤Ë¿Ê²½¡£
¥È¥è¥¿ SMT
¡¡SMT¤Ï¡Ö¥»¥ß¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÎ¬¡£MR-S¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿MT¥Ù¡¼¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢Ìý°µ¥®¥ä¥·¥Õ¥È¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¥¯¥é¥Ã¥ÁÃÇÂ³¤ä¥®¥¢ÁªÂò¤ò¹Ô¤¦¥¿¥¤¥×¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤Ç¥»¥ßAT¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¤¤¤¹¡¶ NAVi-5
¡¡NAVi-5¤³¤½¡¢À¤³¦½é¤Î´¥¼°¥¯¥é¥Ã¥Á¼°ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª¡¡1984Ç¯¤Ë½éÂå¥¢¥¹¥«¤Ç»ÔÈÎ²½¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤Îº¢¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ï¥¤¥ä¤Ç¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëµ¡Ç½¤â»ý¤Ã¤¿Àè¿ÊÀ¤ÇÃíÌÜ¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
»°É© INVECS
¡¡INVECS¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È&¥¤¥Î¥ô¥§¥¤¥Æ¥£¥ô¡¦¥ô¥£¡¼¥¯¥ë¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤ÎÎ¬¡£µ¯¸»¤Ï1992Ç¯¤Î¥®¥ã¥é¥ó¤ÎAT¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1994Ç¯¤ÎFTO¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿INVECS II¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£
¡¡INVECS II¤Ï¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥Æ¥£¥×¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥ì¥Ð¡¼¤ò¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ë¥·¥Õ¥È¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¸å¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ÇÇ¤°Õ¤Î¥®¥ä¥»¥ì¥¯¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢±¿Å¾¼Ô¤ÎÊÊ¤òµ²±¤µ¤»¤ë³Ø½¬µ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥é¥ó¥¨¥Ü¾¤Ç¤Ï¡¢6Â®DCT¤ÎTC-SST¡ÊTwin Clutch SST¡Ë¤òºÎÍÑ¡£R35GT-R¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñ»º¼Ö¤òÂåÉ½¤¹¤ëDCT¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æü»º GR6·¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡R35GT-R¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿DCT¡£°¦ÃÎµ¡³£¹©¶ÈÀ½¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥Ü¥ë¥°¥ï¡¼¥Ê¡¼¼ÒÀ½¡Ë¤ÎDCT¤Ç¡¢ÊÑÂ®Æ°ºî»þ´Ö¤Ï0.2ÉÃ¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂ®¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑÂ®¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤¬Àõ¤¤Æü¾ïÅª¤ÊÈ¯¿Ê¡Ê¥¢¥¯¥»¥ë³«ÅÙ20¡óÌ¤Ëþ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1Â®¤«¤é2Â®¤Ø¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëºÝ¡¢ÊÑÂ®¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤ï¤º¤«¤ËÁ°ÅÝ¤·¡£
¡¡1Â®¡¢2Â®¤È¤â¤ËÈ¾¥¯¥é¥Ã¥Á¤Î¤¦¤Á¤Ë2Â®¤ØÊÑÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑÂ®¤Î³ê¤é¤«¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥º¥ AGS
¡¡AGS¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥È¥®¥ä¥·¥Õ¥È¡×¤ÎÎ¬¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ã¥ÁÁàºî¤ª¤è¤ÓÊÑÂ®Áàºî¤òÅÅÆ°Ìý°µ¼°¤Î¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬¹Ô¤¦¥¿¥¤¥×¡£
¡¡³«È¯¼çÂÎ¤Ï¥¹¥º¥¤À¤¬¡¢¼«Æ°ÊÑÂ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Þ¥Ë¥¨¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Þ¥ì¥ê¡Ê¸½¥Þ¥ì¥ê¡Ë¼Ò¤Î¤â¤Î¤òÎ®ÍÑ¡Ê¥Þ¥Ë¥¨¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Þ¥ì¥ê¤È¥¹¥º¥¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡Ë¡£
¡¡¤Û¤«¤ÎAT¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢P¥ì¥ó¥¸¤ä¥¯¥ê¡¼¥×¸½¾Ý¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¤½¤ÎÂ¾
¡¡¶áÇ¯¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¾¦¶È¼Ö¤Ë¤â¥»¥ßAT¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ßAT¼Ö¤ÏAT¸ÂÄêÌÈµö¤Ç¤â±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ²ò¾Ã¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢Ä¹»þ´Ö±¿Å¾¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¢Áàºî¤¬´ÊÃ±¡¢AT¤è¤ê¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤ÇÇ³Èñ¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡Ê¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤âCVT¤è¤ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ±ÂÎ¤Ç20¡Á30¡ó·Ú¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢ÊÑÂ®¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¤¡¢¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ã»½ê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ïµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ç¤¸¤¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢AT¤ÎÂ¿ÃÊ²½¤äCVT¤Î¿ÊÊâ¡¢DCT¤Î¹âÀÇ½²½¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢2¥Ú¥À¥ë¼ÖÁ´ÂÎ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥»¥ßAT¤ÎÄêµÁ¤Ï¤«¤Ê¤êÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï¥È¥ë¥³¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥ëAT¤ÈCVT°Ê³°¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢DCT¤Ê¤É¤ò¥»¥ßAT¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£