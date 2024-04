存命中の「世界最高齢の結合双生児」として ギネス世界記録 の認定を受けていたロリーさん(Lori)とジョージ・シャペルさん(George Schappell)が今月7日、米ペンシルベニア州のペンシルベニア大学病院で亡くなっていたことが、斎場のオンライン死亡記事によって明らかになった。62歳で、死因は公表されていない。米ニュース メディア 『TODAY.com』などが伝えた。米ペンシルバニア州で1961年9月18日、結合双生児として誕生したロリーさんとジョージ・シャペルさん(改名前はドリー“Dori”)が7日、62歳と202日でその生涯を閉じた。

2人は頭蓋の一部が結合し、主要な血管と脳の30%(前頭葉と頭頂葉)を共有して誕生した。頭部で繋がっている結合双生児は全体の約2〜6%と珍しく、医師は誕生時「30年以上生きることはないだろう」と告げたという。両親は当時、結合双生児の誕生に混乱し、恐れさえ抱いていたそうで、2人は精神障がい者施設に入所し、そこで24年間を過ごした。しかしその後、元ペンシルベニア州知事の妻の働きかけで知的障がいはないことが証明され、同州レディングにある高齢者向け高層アパートに移り住んだ。2ベッドルームのアパートでの2人は、可能な限りお互いを尊重した生活を心がけ、それぞれが個室を持ち、夜は交代で別の 部屋 に寝ていたそうだ。またロリーさんは夜に、ジョージさんは朝にシャワーを浴び、1人がシャワー中、もう1人はシャワーカーテンの反対側で待っていたという。そんな2人には身長差があり、米ニュース メディア 『Los Angeles Times』によると、ジョージさんはロリーさんより約10センチ(4インチ)背が低く、二分脊椎症を患って歩くことができなかったという。そのためジョージさんがキャスター付きの椅子に座り、ロリーさんが椅子を押すことで移動した。2人の興味は全く異なっていたそうで、ジョージさんはプロのカントリーシンガーとして長い間活躍し、ドイツや日本でライブ演奏を行った。一方のロリーさんは得意なボウリングで賞を獲得するほどで、大学を卒業後はジョージさんのツアーの合間を縫い、病院内のランドリー(洗濯)業務に6年間携わった。2人はこれまでにドキュメンタリーやトークショーに数多く出演し、2004年には米 テレビ シリーズ『NIP/TUCK マイアミ整形外科医』に結合双生児として登場。女優としてのデビューも果たした。なお2人が誕生した時代、分離手術という選択肢はなかったそうで、2人は一生、お互いの顔を向き合って見ることはなかった。しかしながら1997年のドキュメンタリーでは2人揃って「分離を望んだことはない」と明言し、ジョージさんは「壊れていないのに直す必要なんてないでしょう」と語っていた。またロリーさんも2002年の『Los Angeles Times』の インタビュー で「私たちは神の創造物。分離は考えられない。今のままで幸せなのよ」と述べていた。プライベートでは、ロリーさんは積極的に デート を重ね、一度は婚約していたことがあったものの、 結婚 式の4か月前にフィアンセを交通事故で亡くした。さらに、ある インタビュー で「将来は 結婚 し、子供が欲しいの。それに私はもうバージンではないのよ」と、23歳で初体験をしたことを明かしていた。それに対しジョージさんは2007年、出生時の性別と性自認が異なる「 トランスジェンダー 」であることをカミングアウトし、「もしロリーが誰かと親密な関係になっても、自分はそこにいないように振舞い無視するだけ。彼らの好きなようにすればいい」と述べ、お互いに一歩譲り合うことで幸せな人生が送れることを強調した。ちなみに2人が「世界最高齢の結合双生児(女性)」として ギネス世界記録 の認定を受けたのは2015年のことで、ロシアの結合双生児マーシャさん(Masha)とダーシャ・クリヴォシリャポワさん(Dasha Krivoshlyapova)が53歳で亡くなったことがきっかけだった。またロリーさんとジョージさんは存命中の「世界最高齢の結合双生児」としても ギネス世界記録 の認定を受けていたが、2020年に亡くなった結合双生児ロニーさん(Ronnie)とドニー・ガリヨンさん(Donnie Galyon)兄弟の“68歳”の世界最高記録には、届かなかった。画像は『The Sun 「JOINED AT THE HEAD Conjoined twins George and Lori Schappell: “We have normal lives”」』『Guinness World Records 「World’s oldest conjoined twins Lori and George die aged 62」(Shutterstock)』『The Mirror 「World’s oldest conjoined twins die after lifetime spent fused at the head」(Image: FilmMagic)(Image: Steve Meddle/REX/Shutterstock)』『Daily Star 「Record-breaking oldest-ever conjoined twins Ronnie and Donnie die aged 68」(Image: five)』『E! Online 「Who Are Abby and Brittany Hensel? Catch Up With the Conjoined Twins and Former Reality Stars」』『Lupita Instagram 「New York trip yesterday」』『Born Different Instagram 「Conjoined twins Sohna and Mohna want to inspire others.」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)