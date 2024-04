中国のペットカフェで先月12日、約100頭のハスキー犬が脱走し、併設されていたショッピングモール内に逃げ出すアクシデントが発生した。客が入り口を開けっ放しにしてしまい、隙を見てハスキー犬たちが店の外に走り出したという。ショッピングモールの防犯カメラには、大はしゃぎでモール内を縦横無尽に駆け回る多数のハスキー犬の姿が映っており、その動画がネット上に公開されると、「最高に可愛い脱走劇」と話題を呼んでいる。香港のニュースメディア『South China Morning Post』などが報じた。

話題の動画は、中国・広東省深セン市にあるショッピングモール内に設置された防犯カメラが捉えた。その映像には、何頭ものハスキー犬がショッピングモール内を自由に走り回る様子が映っている。周囲には買い物客の姿も確認でき、困惑した様子でハスキー犬たちを見ていた。追いかけて捕まえようとしている人もいたが、追いかけっこと勘違いしているのか、犬たちは楽しそうに逃げ回っている。このハスキー犬たちは、ショッピングモール内にあるペットカフェから脱走したという。同店のスタッフであるフオさん(Huo)によると当時、ペットカフェのオーナーが久しぶりに店舗を訪れて、オーナーの姿を見たハスキー犬たちは大喜びで興奮したそうだ。そしてちょうどその時、カフェにいた客が入り口のドアを閉め忘れてしまった。ハスキー犬たちは開いたドアに向かって一目散に走り出し、ショッピングモール内に駆け出していってしまったという。スタッフらはすぐに追いかけたが、100頭ほどいたハスキー犬をすぐに連れ戻すのは不可能だった。スタッフらは店に戻るようにハスキー犬たちに声をかけたが、犬たちは無視し、尻尾を振って嬉しそうに駆け回っていた。動画の後半では、両腕で2頭のハスキー犬を抱える男性の後ろ姿を捉えた姿も公開されており、フオさんたちは順番に犬たちを捕まえていった。1時間以内にほとんどをカフェに連れ戻すことができたそうだが、最後の7頭は器用に逃げ回ってなかなか捕まえることができずに苦労したという。しかし、最終的に全てのハスキー犬たちは無事にカフェに連れ戻された。一部のハスキー犬は、買い物客から食べ物を奪ったりしたそうで、フオさんは「"罰"として、ハスキー犬たちにはチキンレッグをあげましたよ」と冗談交じりに話している。この動画がネット上に公開されると、「こんな楽しい脱走劇に遭遇できたら、最高だろうな」「ハスキー犬は心から楽しそうだね」「ペットを飼っている身としては悪夢だよ」「もしその場にいたら、1頭連れて帰っちゃうかも」「最高に可愛い脱走劇」など、視聴者たちは可愛らしいハスキー犬たちの姿に魅了されていた。騒動後に同カフェは謝罪しており、被害に遭った客に補償を申し出ている。また、ハスキー犬たちの捕獲に協力したという警察やモールの管理者、買い物客たちへ感謝の意を表した。なお今回の件でケガ人は出ておらず、現在のカフェは通常通り営業しているそうだ。画像は『South China Morning Post 「The great escape: 100 huskies run amok in China shopping centre after dog cafe door left open」(Photo: SCMP/Simon Song)(Photo: Douyin)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)