¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤¬ÈÖÁÈÃæ¤Î¼ºÂÖ¤ò¼Õºá¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«½Ð¶Ø¤ÏÌÈ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷À¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê£³£³¡Ë¤¬£·Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££¶Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡¤£²£´½Õ¡×¤Ç¼º¶Ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡·§¸µ¤ÏÆ±ÈÖÁÈÆâ¤Î¡ÖÌÜ»Ø¤»£¸Ï¢È¯¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Õû¤³¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ËÄ©Àï¡£¤·¤«¤·¡¢·§¸µ¤ÏÊüÕû¤·¤è¤¦¤È¥ê¥¤ó¤À½Ö´Ö¡Ö¤¢¤«¤ó¡Ä¤ª¤·¤Ã¤³½Ð¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÎ¢¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡·§¸µ¤ÏÍá¼¼¤Ë´³¤·¤¿¥º¥Ü¥ó¤Î²èÁü¤òÅ½ÉÕ¤·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¼º¶Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡¤Ê¤ó¤È¤«½Ð¶Ø¤ÏÌÈ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ð¤±¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤â°ìËç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥È¥Û¥Û¡¡ÌÀÆü¤ÏÃë¤«¤éÌµ¸ÂÂç¤Ç¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£