サンエックッスの人気キャラクター『すみっコぐらし』の新テーマは「しろくまのふるさと」。新テーマのアイテムが2024年4月下旬ごろより全国の販売店やネットショップにて発売される。新テーマや大量に発表されたアイテムを紹介する。すみっコぐらしとは、2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。

新テーマ「しろくまのふるさと」は、「ある日、しろくまのおかあさんから手紙と船のチケットが届きました。北からにげてきたしろくまは悩みましたが、 みんなと一緒にふるさとへ帰ることに。しろくまのきょうだいにあんないしてもらい、 北の町を楽しむすみっコたち。かぞくにむかえられ、 たまには北も悪くないと 思うしろくまでした」新テーマでは「しろくま」がフィーチャー。公式プロフィールでは「北からにげてきた、さむがりでひとみしりのくま。あったかいお茶をすみっこでのんでいる時がいちばんおちつく。」とのこと。寒い北の町からにげてきたしろくまも、家族や兄弟のあったかさに気づいたのでしょう。そんなほっこりテーマから生まれたアイテムは、文具からマスコットコレクションにぬいぐるみなどがラインナップ。北の生き物に変装(?)したりと、北の町を楽しむかわいいすみっコたちは見逃せない!(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.