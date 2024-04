復帰公演を果たした世界最高峰ピアニストが日本で再び公演！スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2024-25

9年間の苦難を乗り越え、2022年6月、八ヶ岳高原音楽堂にて復帰公演を果たしたブーニン。

多くの声援を受け、2023年の日本ツアーに続き、「スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2024-25」が決定。

世界最高峰ピアニストのスタニスラフ・ブーニンが、日本で再びピアノを響かせます。

スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2024-25

公演日時:2024年7月〜2025年1月 全国10カ所

株式会社日本アーティストは、来る2024年7月〜2025年1月に、第11回ショパン国際ピアノコンクールの覇者であり世界最高峰のピアニストと称されるスタニスラフ・ブーニンの、日本ツアーを開催します。

1985年第11回ショパン国際ピアノコンクール、当時若干19歳のスタニスラフ・ブーニンは圧倒的な演奏を披露し世界に衝撃を与え、日本では‘ブーニン現象’と呼ばれるほど一大センセーションを巻き起こし人気を博したが、10年前、突然、表舞台から姿を消した。

その理由は、ピアニスト生命を脅かすほどの病気と怪我。

今でも左手にはマヒが残り、左足は手術により右足よりも8センチ短い状態に。

『それでも私はピアノを弾く〜天才ピアニスト・ブーニン9年の空白を越えて〜』2022年、9年ぶりのコンサートまでを追った様子はNHK-BSプレミアムで放送され大きな感動と反響を呼び、続編が2024年1月・2月に放送されました。

紡ぎだされる美しい音色、深みのある音楽表現は、まさに音楽の真に迫るピアノ。

2024年、注目の新プログラムは、後日発表されます。

演奏予定曲

(1) アンコール 特別プログラム

7月21日 熊本公演 7月27日 清水公演

ショパン ノクターン第5番 嬰へ長調 作品15-2

ショパン ポロネーズ第1番 嬰ハ短調 作品26-1

ショパン プレリュード第15番 変ニ長調 作品28-15 「雨だれ」

ショパン 3つのマズルカ 作品50-1〜3

ショパン ポロネーズ第7番 変イ長調 作品61 「幻想」

シューマン 色とりどりの小品 作品 99より

ほか

※曲目は変更になる場合があります。

(2) 新プログラム

注目の曲目は後日発表!

スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル

東京公演 詳細

公演日時:2024年11月10日(日) サントリーホール

開場18:15 開演19:00

出演 :スタニスラフ・ブーニン(ピアノ)

チケット料金:S席16,000円、A席13,000円、B席10,000円、C席 7,000円、D席 5,000円

※未就学児入場不可

発売日:2024年6月10日(月)10:00〜

問合せ 日本アーティストチケットセンター 03-5305-4545

2024-2025日本ツアースケジュール

熊本公演

公演日時:2024年7月21日(日) 熊本県立劇場コンサートホール

お問合せ:RKKイベント 096-328-5525

静岡公演

公演日時:2024年7月27日(土) 静岡市清水文化会館マリナート

お問合せ:静岡市清水文化会館マリナート 054-353-8885

長野公演

公演日時:2024年10月11日(金) 八ヶ岳高原音楽堂

お問合せ:八ヶ岳高原ロッジ 0267-98-2131

岐阜公演

公演日時:2024年10月26日(土) サラマンカホール

お問合せ:サラマンカホールチケットセンター 058-277-1110

大阪公演

公演日時:2024年11月3日(日) ザ・シンフォニーホール

お問合せ:ABCチケットインフォメーション 06-6453-6000

東京公演

公演日時:2024年11月10日(日) サントリーホール

お問合せ:日本アーティストチケットセンター 03-5305-4545

北海道公演

公演日時:2024年11月22日(金) 札幌コンサートホールkitara 大ホール

お問合せ:キョードー札幌 011-221-0144

福岡公演

公演日時:2024年12月3日(火) 福岡シンフォニーホール

お問合せ:ヨランダオフィス・チケットセンター 092-406-1771

高崎公演

公演日時:2025年1月19日(日) 高崎芸術劇場 大劇場

お問合せ:日本アーティストチケットセンター 03-5305-4545

岩手公演

公演日時:2025年1月25日(土) 盛岡市民文化ホール

お問合せ:盛岡市民文化ホール 019-621-5100

スタニスラフ・ブーニン(ピアノ) Stanislav Bunin

1966年モスクワ生まれ。

リヒテルやギレリス等の巨匠を育てた名教育者G.ネイガウスを祖父とするピアニスト一家で育つ。

1983年ロン=ティボー国際コンクールに17歳で優勝。

1985年第11回ショパン国際ピアノ・コンクール優勝。

EMIと専属契約を結び10枚以上のCDを録音。

1999年ヨーロッパにおける演奏活動が高く評価され“Viotti d&Oro賞”受賞。

1999年から全8回におよぶ〈ショパン・チクルス〉開始。

国内ではワルシャワ・フィル、プラハ放送響、ロンドン響、ベルリン響、N響、読響他数多くのオーケストラと共演。

1988年のアルメニア大地震をはじめ、阪神淡路大震災、奥尻島地震などの直後に被災した子供たちの元を訪れチャリティコンサートの開催やピアノを寄付するなどの支援活動を行う。

2010年ショパンコンクール優勝25周年を記念しユニセフへのチャリティ・ガラコンサート開催。

更に8月にはワルシャワで、アルゲリッチ等も参加し1ヶ月に亘って開催された「生誕200年ショパンフェスティバル」の最終日に出演、音楽祭を締めくくった。

演奏後の拍手は鳴り止まず、満員の聴衆を魅了した。

2011年7月には東日本大震災で孤児となった子供たちの為に、中村紘子、山下洋輔両氏を迎え「S.ブーニン・チャリティ・ガラ・コンサート」を開催、収益金はすべてあしなが育英会に寄付。

2012年4月、NHK「TOMORROWbeyond3.11」に出演し、被災地・仙台三桜高校音楽部と共演。

7月、「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会を支援するコンサート」開催。

12月にドイツ・ベルリンフィルハーモニーホールにてベルリン響とシューマンのピアノ協奏曲を共演、大好評を博す。

2013年より闘病のため演奏活動を一旦停止。

2022年6月八ヶ岳高原音楽堂でのリサイタルで復帰。

同年秋にNHK-BSプレミアム「それでも私はピアノを弾く〜天才ピアニスト・ブーニン9年の空白を越えて」が放送され、2024年1月1日に同番組の続編をNHK総合、2月には特別編がNHK-BSプレミアムで放送され大きな反響を呼んだ。

2023年11月から2024年1月にかけて待望のリサイタルツアーを東京・新潟・長野・埼玉・大阪・山口の全国6カ所で開催。

2024年7月には熊本、静岡、2024年秋からは東京、札幌、岩手、長野、高崎、岐阜、大阪、福岡でツアー開催予定。

出演者・新譜情報

スタニスラフ・ブーニン「スタニスラフ・ブーニン BEST」

内容:NHK-BSプレミアム「それでも私はピアノを弾く〜天才ピアニスト・ブーニン9年の空白を越えて〜」(2022年11月放送)で大反響!実に10年ぶりとなる日本ピアノ・リサイタルツアーも完売。

スタニスラフ・ブーニンのEMI、DG音源からのベスト盤をリリース。

1985年第11回ショパン国際ピアノコンクール、当時若干19歳のスタニスラフ・ブーニンは圧倒的な演奏を披露し世界に衝撃を与えました。

日本では“ブーニン現象”と呼ばれるほどの一大センセーションを巻き起こし、クラシック音楽というジャンルを超えて人気を博したものの、10年前、突然、表舞台から姿を消します。

その空白の9年間と、9年ぶりとなる日本のファンとの「再会」コンサート(2022年7月)の模様はNHK-BSプレミアムで放送され、大きな感動と反響を呼びました。

ファンから寄せられた多くの温かいメッセージを受け待望の日本ツアー東京、新潟、長野、埼玉、大阪、山口の全国6カ所での開催。

ブーニンの数ある録音からコンサートプログラムも意識したベスト選曲での高音質SHM-CDにてリリース。

復帰後ツアーからの音源をボーナス収録予定。

UCCY-1124/5

SHM-CD 2枚組

2024年5月22日 発売予定

発売元:ユニバーサルクラシックス&ジャズ

