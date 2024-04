MicrosoftがOfficeの一部プランからTeamsを除外し、値下げすることを発表しました。独占禁止法違反の指摘に対するヨーロッパでの対応が全世界に適用された形です。Realigning global licensing for Microsoft 365https://www.microsoft.com/en-us/licensing/news/Microsoft365-Teams-WW

MicrosoftはOfficeの一部プランにTeamsを含めています。しかし、SlackなどのTeamsと競合するオンライン会議ツールの開発者からは「OfficeとTeamsの抱き合わせ販売は独占禁止法に違反しているのではないか」と指摘されており、2023年7月には欧州委員会がMicrosoftに対する独占禁止法に関する調査を開始。その後、Microsoftは2023年8月に欧州経済領域(EAA)およびスイスにおけるOfficeとTeamsの抱き合わせ販売を中止しました。Microsoftが「Teams」のMicrosoft 365やOffice 365との抱き合わせ販売をヨーロッパで中止すると決定 - GIGAZINE新たに、MicrosoftはOfficeとTeamsの分離を世界中に拡大することを発表しました。Teamsの分離に伴って、Officeの一部プランの値下げも発表されています。エンタープライズ向けOfficeではTeams付属プランの提供が打ち切られ、Teamsを利用したい場合は月額5.25ドル(約796円)のMicrosoft Teams Enterpriseに加入する必要があります。Teams分離後のエンタープライズ向けOfficeの月額料金は以下の通り。プラン名月額Office 365 E1 (no Teams)7.75ドル(約1170円)Office 365 E3 (no Teams)20.75ドル(約3150円)Office 365 E5 (no Teams)35.75ドル(約5430円)Microsoft 365 E3 (no Teams)33.75ドル(約5120円)Microsoft 365 E5 (no Teams)54.75ドル(約8300円)フロントラインワーカー向けのOfficeではTeams付属プランとTeamsなしプランが提供されます。それぞれの月額料金は以下の通り。プラン名TeamsありTeamsなしMicrosoft 365 F12.25ドル(約341円)1.75ドル(約265円)Office 365 F34ドル(約606円)3.5ドル(約531円)Microsoft 365 F38ドル(約1210円)7.5ドル(約1140円)ビジネスプランでもTeams付属プランとTeamsなしプランが提供されます。それぞれの月額料金は以下の通り。プラン名TeamsありTeamsなしMicrosoft 365 Business Basic6ドル(約910円)4.75ドル(約720円)Microsoft 365 Business Standard​12.5ドル(約1890円)10.25ドル(約1550円)Microsoft 365 Business Premium​22ドル(約3340円)19.75ドル(約2990円)なお、記事作成時点では各プランの日本での価格は発表されていません。