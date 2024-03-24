岐阜vs岩手 スタメン発表
[3.24 J3第6節](長良川)
※15:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 18 小川真輝
DF 29 野澤陸
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 15 上野輝人
MF 21 青木拓矢
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 上田智輝
MF 16 西谷亮
MF 22 文仁柱
MF 38 新垣貴之
MF 40 川上竜
FW 7 河波櫻士
FW 24 粟飯原尚平
監督
上野優作
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 4 深川大輔
DF 5 佐古真礼
DF 25 大和優槻
MF 8 弓削翼
MF 13 小暮大器
MF 17 新里涼
MF 18 宮市剛
MF 22 西大伍
MF 23 豊田晃大
FW 10 オタボー・ケネス
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
DF 6 高橋峻希
MF 11 桐蒼太
MF 15 加々美登生
MF 30 安達秀都
FW 19 佐藤未勇
監督
中三川哲治
※15:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 18 小川真輝
DF 29 野澤陸
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 15 上野輝人
MF 21 青木拓矢
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 上田智輝
MF 16 西谷亮
MF 22 文仁柱
MF 38 新垣貴之
MF 40 川上竜
FW 7 河波櫻士
FW 24 粟飯原尚平
監督
上野優作
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 4 深川大輔
DF 5 佐古真礼
DF 25 大和優槻
MF 8 弓削翼
MF 13 小暮大器
MF 17 新里涼
MF 18 宮市剛
MF 22 西大伍
MF 23 豊田晃大
FW 10 オタボー・ケネス
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
DF 6 高橋峻希
MF 11 桐蒼太
MF 15 加々美登生
MF 30 安達秀都
FW 19 佐藤未勇
監督
中三川哲治