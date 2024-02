クリストファー・ノーラン監督最新作が、広島と長崎で特別試写会を行うことがわかった。特別ゲストを招き、観客との質疑応答を行う。

『オッペンハイマー』は、第二次世界大戦下、世界の運命を握った天才科学者であり、「原爆の父」として知られるロバート・オッペンハイマーの栄光と没落の生涯を、実話にもとづいて描く作品です。2023年7月の全米公開を皮切りに、世界興収10億ドルに迫る世界的大ヒットを記録。実在の人物を描いた伝記映画としては歴代1位となっている。

広島と長崎での特別試写会の概要は以下の通り。

広島 『オッペンハイマー』特別試写会

日程:3月中旬 内容:第1部 『オッペンハイマー』特別試写会第2部 平岡敬氏(元広島市長)とアーサー・ビナード氏(詩人・絵本作家) 森達也氏(映画監督・作家)によるトークショー、質疑応答

長崎 『オッペンハイマー』特別試写会

日程:3月中旬 内容:第1部 『オッペンハイマー』特別試写会第2 部 朝長万左男氏(長崎県被爆者手帳友の会 会長)と前嶋和弘氏(政治学者)によるトークショー、質疑応答

キャスト、監督のコメントが入った60 秒の特別映像も完成。クリストファー・ノーラン監督がIMAXカメラをのぞき込むメイキングシーンも盛り込まれている。

ルイス・ストローズを演じたロバート・ダウニー・Jr.が「ノーラン監督がやったことはすべてこれへの序曲だった」と語り、オッペンハイマーの妻、キティ役のエミリー・ブラントは「これは映画ではなく体験です」とコメント。レズリー・グローヴスを演じたマット・デイモンに続き、クリストファー・ノーラン監督も「オッペンハイマーの物語はこの世に存在する最も壮大な物語の1つだ」と語っている。

クリストファー・ノーランが監督、脚本を務め、主演のキリアン・マーフィーほかエミリー・ブラント、マット・デイモン、ロバート・ダウニー・Jr.、フローレンス・ピュー、ジョシュ・ハートネット、ケイシー・アフレック、ラミ・マレック、ケネス・ブラナーらが出演。ノーランは、IMAX65ミリと65ミリ・ラージフォーマット・フィルムカメラとを組み合わせた、最高解像度の撮影を実践。また、本作のためだけに開発された65ミリカメラ用モノクロフィルムを用い、史上初となるIMAXモノクロ・アナログ撮影を実現。IMAX撮影による、天才科学者の頭脳と心を五感で感じさせる極限の没入体験を味わえる作品に仕上がった。

クリストファー・ノーラン監督最新作『オッペンハイマー』は、2024年3月29日(金)より全国公開。IMAX®劇場 全国50館で同時公開。

