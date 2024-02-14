¡Ö¤¹¤·Å¹¡×ÅÝ»ºÁý¤È¡Ö²óÅ¾¤º¤·¡×¤ÎÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¡¡½ÐÁ°¤Ç²Ô¤²¤º²ÈÂ²µÒ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Ê¤¤¾®µ¬ÌÏÅ¹¤ÎÌ¤Íè
¤¹¤·Å¹¤ÎÅÝ»º¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¼ý¤Þ¤ê¤ÈÆ±»þ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Âç¼ê²óÅ¾¤¹¤·¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎµÒÂ¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬2024Ç¯2·î8Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢°ì¸«Ì·½â¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£
²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹BizÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢²óÅ¾¼÷»ÊÉ¾ÏÀ²È¡¦ÊÆÀî¿À¸»á¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¡×¥¹¥¿¥¤¥ë
Àè½Ò¤ÎÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1000Ëü±ß°Ê¾å¤òÉéºÄ¤¹¤ë¤¹¤·Å¹¤ÎÅÝ»º¤¬24Ç¯1·î¤Ë5·ï¤¢¤Ã¤¿¡£·î´Ö5·ï°Ê¾å¤ÎÅÝ»º¤Ï¡¢20Ç¯8·î°ÊÍè3Ç¯5¤«·î¤Ö¤ê¤À¡£
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÒÆþ¤ê¤¬¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤Î¾õ¶·¤ËÌá¤é¤Ê¤¤°û¿©Å¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¤Î¶¥¹ç¤ä¡¢Êª²Á¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤Î¹âÆ¤Ç¡¢¤¹¤·Å¹¤Î·Ð±Ä°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤Ê¤ª¡¢¤¹¤·Å¹¤ÎÅÝ»º¤Ï¡¢¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ä¾®¡¦ÎíºÙµ¬ÌÏ¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
ÊÆÀî»á¤Ï2·î12Æü¡¢¤¹¤·Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·µ¬µÒ¤Î³ÍÆÀ¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£¸µ¡¹¡¢¾ïÏ¢µÒ¤È½ÐÁ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ¹¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¹¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ã¼Ô¤¬ÅÔ²ñ¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Î¤¹¤·Å¹¤Ç¤Ï¿·µ¬µÒ¤ÎÎ®Æþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹âÎð¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤·Å¹¤Ç¤Ï¡Ö½ÐÁ°¡×¤Ç¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¡¢ÊÆÀî»á¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂðÇÛ¤¹¤·Å¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢²óÅ¾¤º¤·Å¹¤¬ÀÞ¤ê¹þ¤ß¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÀïÎ¬¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢»ñËÜ¤¬¤Ê¤¤¾®µ¬ÌÏ¤¹¤·Å¹¤Ï¹¹ðÀëÅÁ¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤¹¤·¡á²óÅ¾¤º¤·¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¤¹¤·Å¹¤Ë¹Ô¤¯¾ì¹ç¤Ï¸Ä¿Í¡¢½ÐÁ°¤ò¸Æ¤Ö¾ì¹ç¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬ÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢2000Ç¯Âå¤Ë²óÅ¾¤º¤·¤Î¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¡×¤¬²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Î¾ì½ê¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊÆÀî»á¡£
¡Ö¡Ø²ÈÂ²¤Ç¤¹¤·¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï²óÅ¾¤º¤·¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¡¢Ä®¤Î¤¹¤·Å¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤â²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë²óÅ¾¤º¤·Å¹¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤³¤ì¤¬¡¢¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î¾®¤µ¤Ê¡Ö²ó¤é¤Ê¤¤¤¹¤·Å¹¡×¤Ë¤ÏÂÇ·â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
º£¸å¡¢¤¹¤·Å¹¤¬·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÔ¤Á¤Î»ÑÀª¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤òÊÆ»³»á¤Ï´«¤á¤ë¡£SNS¤òÄÌ¤¸¤¿¹ÊóÀïÎ¬¤äÅ¹Æ¬¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¹¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤À¤È¤¹¤ë¡£
¡ÖÀøºßÅª¤Ë²óÅ¾¤º¤·¤ËË°¤¤Æ¤¤¤ëµÒ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤òÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×