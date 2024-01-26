¶âÀµ²¸»á¤Ë°ÛÊÑ¡ª ÁÄÉã¡¦¶âÆüÀ®¤Î¾ÓÁü²è¤ò³°¤·¤Æ¡ÖÂ¸ºßËõ¾Ã¡×
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡Ê£´£°¡Ë¤¬Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±Â²¤È¤·¤Æ¤¤¿´Ú¹ñ¤Ð¤«¤ê¤«¡¢·ú¹ñ¼Ô¤ÎÁÄÉã¡¦¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤Î¸ùÀÓ¤Þ¤Ç¾Ã¤·µî¤ë¹ÔÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ïº£·î½é¤á¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¤ò²æ¡¹¤Î¼çÅ¨¤È¤·¤ÆÃÇÄê¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£¶âÆüÀ®¼çÀÊ¡¢Éã¤Î¶âÀµÆüÁí½ñµ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¡ÖÁÄ¹ñÅý°ì¡×¡ÖÌ±Â²ÂçÃÄ·ë¡×¤ÎÏ©Àþ¤òÅ¾´¹¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÅý°ì¡×¡ÖÃÄ·ë¡×¤ò¼¨º¶¤¹¤ë²Î»ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¶âÆüÀ®¾·³¤Î²Î¡×¡Ö¶âÀµÆü¾·³¤Î²Î¡×¤ò¥«¥é¥ª¥±¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢Å·µ¤Í½Êó¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃÏ¿Þ¤ÇÄ«Á¯È¾Åç¤ÎÆîÈ¾Ê¬¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²¤ÊÆ¤ÎËÌÄ«Á¯Ê¬ÀÏ¥µ¥¤¥È¤ä´Ú¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼óÅÔ¡¦Ê¿¾í¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¹â¤µÌó£³£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµÇ°Èê¡ÖÁÄ¹ñÅý°ì£³Âç·û¾ÏµÇ°Åã¡×¤òÇË²õ¡£Éã¤¬£²£°£°£±Ç¯¤Ë·úÀß¤·¤¿¤³¤ÎÅã¤Ë¤Ï¡¢ÆîËÌÅý°ì¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÄÉã¤Îà¤ª¸ÀÍÕá¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÀÐÈê¤¬¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¸«¶ì¤·¤¤¡×¤È¤·¤ÆÅ±µî¤òÌ¿¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²£´ÆüÌë¡¢Ä«Á¯Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤¬¶µ°÷ÍÜÀ®µ¡´Ø¤Î¶âµüãÍ¡Ê¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥¯¡Ë»ÕÈÏÂç³Ø¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ºÝ¡¢¶âÀµÆüÁí½ñµ¤Î¾ÓÁü²è¤À¤±·Ç¤²¤é¤ì¤¿¶µ¼¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é¡¢¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤È¶âÀµÆüÁí½ñµ¤Î¾ÓÁü²è¤òÊÂ¤Ù¤Æ·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤ÏµÁÌ³¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£ËÌÄ«Á¯¤¬ÉñÂæ¤Î£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨Ïª¹ü¤Êà¶âÆüÀ®±£¤·á¤Ï¡¢¹ü¤Î¿ñ¤«¤é¶âÆüÀ®¤Ø¤Î¿òÇÒ¤ò¶µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ËÌÄ«Á¯¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶âÀµ²¸¤ÎË½Áö¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¼ãÂç¾¡¦Àµ²¸¤Îµá¿´ÎÏÄã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡×¤Èµ¤¤òÙæ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£