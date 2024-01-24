Ž¢ÆüËÜ¼°¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤Ž£¤òÀ¤³¦¤ËÇä¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡ÄÅìµþ¤Î¹âµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ž¢µª¥Î¹ñ²°Ž£¤¬ÀÖ»ú³Ð¸ç¤Ç²Æì¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥ï¥±
¢£¡ÖÍø±×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊªÎ®Èñ¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ö¡×²Æì¤Ë¤Ê¤¼¡©
Åìµþ¡¦ÀÄ»³¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤¹¤ëÁÏ¶È113Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Öµª¥Î¹ñ²°¡×¤Î¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÅ¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¹âµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤À¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¶áº¢¡¢¡ÖKINOKUNIYA¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ä´ÇÈÄ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
60Ç¯°Ê¾å¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ò¸Ø¤ëµª¥Î¹ñ²°¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×¤Ï¡¢º£¤äËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¡¦²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯½Õ°Ê¹ß¡¢³¤¤òÄ¶¤¨¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Æì¸©¤Î¡Ö¥ê¥¦¥Ü¥¦¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Î²Á³Ê¤Ï1274±ß¡Ê5¹æ¥µ¥¤¥º¡Ë¡£¼óÅÔ·÷¤Î972±ß¤è¤ê¤â¤ä¤ä¹â¤¤¤¬¡¢µª¥Î¹ñ²°¤Îüâ¶¶°ì¼ÂÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÎ¥Åç¤Ë¾¦ÉÊÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Íø±×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊªÎ®Èñ¤Ç¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£²Æì¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¹â¤¤ÊÉ¤ÏÄ¶¤¨¤¿¡£¼¡¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊÉ¤Ï¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Îº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¢£¥³¥í¥Ê²Ò¡¢Êª²Á¹â¤Ç¤â4´üÏ¢Â³¤ÎÁý¼ý
µª¥Î¹ñ²°¤ÎÈÎÇäµòÅÀ¿ô¡ÊÄ¾±Ä¡Ë¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2019Ç¯ÅÙ30Å¹ÊÞ¤«¤é¡¢24Ç¯1·î¸½ºß45Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÂç¡£Çä¾å¹â¤ÏÌó217²¯5300Ëü±ß¤«¤éº£´ü23Ç¯ÅÙËö¤ÎÄÌ´üÍ½ÁÛ¤ÏÌó255²¯7600Ëü±ß¤Ç¡¢19Ç¯ÅÙÈæ38²¯±ßÄ¶¤ÎÁý¼ý¤ò¸«¹þ¤à¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤òÄÌ¤·¤Æ4´üÏ¢Â³Áý¼ý¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¾¯»Ò²½¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¡¢Êª²Á¹â¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥È¹â¤Ç³ÈÂçÏ©Àþ¤Ë¤Ï´ö½Å¤Ë¤âÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£Í¢Á÷ÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·Êª¤¬±¿¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖKINOKUNIYA¡×¤Ï¥¢¥á¡¼¥Ð¤Î¤´¤È¤¯¡¢³ÈÂçÏ©Àþ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¼²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢µª¥Î¹ñ²°¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é²Æì¤ò´ðÅÀ¤Ë³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤È¡¢¾¦ÉÊ¶¡µë¤ò¸«¹þ¤ó¤ÀÅ°ÄìÅª¤ÊÊªÎ®²þ³×¤ò»Å³Ý¤±¤ë°Õ¿Þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¢£Èá´ê¤Î¿Ê½Ð¤ò³ð¤¨¤¿ÁêËÀ¤ÏÊªÎ®À¤³¦Âç¼ê
Æ±¼Ò¤¬¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¼ê¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢À¤³¦220¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÂðÇÛ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍ¤¹¤ëÊÆÊªÎ®Âç¼êUPS¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢¥æ¡¼¥Ô¡¼¥¨¥¹¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£
²ßÊª¹Ò¶õµ¡¤ÎÊÝÍÂæ¿ô¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ¿¡£¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤¬ÂðÇÛ»ö¶È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÁÏ¶È117Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ´ë¶È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï1990Ç¯¤Ë¥ä¥Þ¥È¤È¤Î¹çÊÛ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¡£2002Ç¯¤Ë¹çÊÛ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï´ë¶È¸þ¤±¹ñºÝÊªÎ®¡¢±Û¶ECÊªÎ®¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î²þÁ±Äó°Æ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢µª¥Î¹ñ²°¤ÎÈÎÏ©³«Âó¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¾¦ÃÌ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¾ï¤ËUPS¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬È¼Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢2022Ç¯9·î¤Ëµª¥Î¹ñ²°¤¬²Æì¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡Ö¥ê¥¦¥Ü¥¦¡×Æâ¤ÇÆÃÊÌÈÎÇä²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤Ëüâ¶¶Éû¼ÒÄ¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Æ±¼Ò¤ÎÃÏÊýÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÅ»ö²ñ¾ì¤Ë¤âUPS¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ÈÇØ·Ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¤½¤ì¤«¤é9¥«·î¸å¡¢µª¥Î¹ñ²°¤¬UPS¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¶¦Æ±¤Ç¡Ö²Æì½é¿Ê½Ð¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
´ë¶È¤ÎÊªÎ®¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢²ÙÊª¤Î¼ïÎà¤äÌÜÅªÃÏ¤´¤È¤Ë¡¢¤è¤ê°Â¤¯¤è¤ê¸úÎ¨¤è¤¯±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÊªÎ®²ñ¼Ò¤òÁªÄê¤·¡¢ÇÛÁ÷¤äºß¸Ë´ÉÍý¤Ê¤É¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¡£¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëµª¥Î¹ñ²°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¸Â¤é¤ì¤¿°èÆâ¤ËÅ¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤ÏÊªÎ®¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë¥â¥Î¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊªÎ®¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÊÉ¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®´ë¶È¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
ÃÏ°è¤ÎÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ÈÏ¢·ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤º¥ë¡¼¥È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢¾¦ÉÊ¤Î°·¤¤Êý¤ä¶¡µëÉÑÅÙ¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ê¤ÉºÙ¤«¤ÊÍ×Ë¾¤Ë½½Ê¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¢¸úÎ¨¤è¤¯±¿¤Ù¤º¼ý±×À¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬Â¿È¯¡£ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®²ñ¼Ò¤È¤Ç¤ÏÀ¤³¦Å¸³«¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿ÊªÎ®¥ë¡¼¥È¤òÉß¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
üâ¶¶Éû¼ÒÄ¹¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Öµª¥Î¹ñ²°¤¬¤Ä¤¯¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿©ºà¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÀäÂÐ¤ËÇÑ¤ì¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤Ë»¶¤é¤Ð¤ëÀ½Â¤µòÅÀ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç³¤³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÊªÎ®¤¬ÀäÂÐÅª¤ÊÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¾®Çä´ë¶È¤¬¤¤¤¯¤é¡ØÊªÎ®¤ÎÊÉ¡Ù¤Î¹îÉþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÔ¿(¤é¤Á)¤¬¤¢¤«¤Ê¤¤¡£¥³¥¹¥Èºï¸º¤¢¤ê¤¤ÇÊª»ö¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÃ¦Èé¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤À¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº£¸å¡¢À¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯·×²è¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¹ñºÝÊªÎ®¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¤¤¤¡£ºÇ½é¤«¤éÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëUPS¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´Ø·¸À¤òÃÛ¤¡¢¥¼¥í¤«¤éÊªÎ®ÌÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£Å¹ÊÞ³ÈÂçÀïÎ¬¤«¤é¡¢²·¤ä¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÈÎÇä¤ËÅ¾´¹
2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òµ¡¤Ë¡¢µª¥Î¹ñ²°¤ÏµÒÂ¤ÎÅÓÀä¤¨¤¿¼óÅÔ·÷¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÃÏÊý³ÆÃÏ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¸®Àè¤ò¼Ú¤ê¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖÆÃÊÌÈÎÇä²ñ¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç90²ñ¾ì¡¢Çä¾å¹â¤Ë¤·¤Æ9²¯1600Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
Ëè²ó¡¢³ÆºÅ»ö¾ì¤ËÌ¾Êª¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ä¼«²ÈÀ½¤ÎÁÚºÚ¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢»¨²ß¤Ê¤É500ÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¿©ÉÊ¤ä»¨²ß¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ë¡£21Ç¯°Ê¹ß¤ÎÆÃÈÎ²ñ¤«¤é¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤äJR²ßÊª¡¢¹Ò¶õ¡¢Á¥Çõ¤ò¶î»È¤·¡¢ÃÏÊý¤«¤éÃÏÊý¤Ø¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÍ¢Á÷¤ÈÊÝ´É¡¢¶¡µë¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢UPS¤À¤Ã¤¿¡£
µª¥Î¹ñ²°¤Ï¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ø¤Î¼«¼ÒÅ¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤Ë¤á¤É¤ò¤Ä¤±¡¢º£¸å¤Ï²·¤ä¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÈÎÇä¤òÁý¤ä¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î¶¡µëÌÖ³ÈÂç¤ò¼´¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÈÎ²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥«¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ëË¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¯»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
üâ¶¶Éû¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é³¤³°¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊªÎ®ÌÖ¤Î¹½ÃÛ¤ò¡ÖÀè¹ÔÅê»ñ¡×¤È¹Í¤¨¡¢Àè¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÁö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥³¥¹¥ÈÌÌ¡¦¥ë¡¼¥È¤ÎÌÌ¤ÇºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ºÎ»»¤¬¤«¤Ê¤¦ÊýË¡¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈUPS¤Ëµá¤á¤¿¡£
¢£ÊÒ²ÙÍ¢Á÷¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î¥í¥¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ö±ýÉü¥Ó¥ó¥¿¡×
Î®ÄÌ´ë¶È¤ÎÇä¾å¹â¤ËÂÐ¤¹¤ëÊªÎ®¥³¥¹¥ÈÈæÎ¨¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë3¡Á5¡ó¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¶áÇ¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£üâ¶¶Éû¼ÒÄ¹¤¬Åö½éUPS¤È·ÀÌó¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ÎºÇÂç10ÇÜ¡£Ë¡³°¤Ê¥³¥¹¥ÈÈæÎ¨¤òµöÍÆ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤Ë¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÊªÎ®ÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
UPS¤Ç¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃ´ÅöÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë°ÂÅÄÀ¿°ì¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤Ï²Á³Ê¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¤«¤é¡£¹â¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¼è°úÀè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤ÎÁ´¤¯ºÎ»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤âµª¥Î¹ñ²°¤µ¤ó¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ËÍê¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆËèÆü¥â¥Î¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢üâ¶¶Éû¼ÒÄ¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ÈÉ¬»à¤Î»×¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è°ú´Ø·¸¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×
µª¥Î¹ñ²°¤ÈUPS¤¬¶¦Æ±¤Ç»Å³Ý¤±¤ë²þ³×¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢ÊªÎ®¤Î±ýÏ©¤ÈÉüÏ©¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ßÊªÊØ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êËþÇÕ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤«¤·ÀÚ¤ë¡¢¡Ö±ýÉüÊØ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢ÄÌ¾Î¡È±ýÉü¥Ó¥ó¥¿¡É¡ÊUPS¡Ë¤Î³È½¼¤À¡£
Î¾¼Ò¤¬¹½ÃÛ¤¹¤ëÇÛÁ÷¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢±ýÉü¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬¡ÖÊÒ²ÙÍ¢Á÷¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£UPS¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ë¡¼¥È¤Î½Å¤Ê¤ë¸ÜµÒ¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢º®ºÜ¤Ç¤¤ë²Ù¼ç¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ´ë¶È¤Î½¸²Ù±Ä¶È¤ËÁö¤ë¡£
¢£¶âÂôÅ¹¤ØÇÛÁ÷¢ªÉÙ»³¤ÎÁÚºÚ¤òÄ´Ã£¢ªÅìµþ¤Ø
°ìÊý¤Îµª¥Î¹ñ²°Â¦¤â¡¢¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î»ÅÆþ¤ì¤òÁý¤ä¤·¤ÆÉüÏ©ÊØ¤ÎÃæ¿È¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¼óÅÔ·÷¤äÅÔ»ÔÉô¤ÎÇä¤ê¾ì¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ëÃÏÊý¾¦ºà¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤ËÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÎ¾ÎØ¡×¤ÇÁö¤é¤»¤ëº®ºÜ²ßÊªÊØ¤¬¤½¤ÎÆÃÄ§¤À¡£
µ¢¤ê¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÃÏÊý¤Î¡È°ïÉÊ¿©ºà¡É¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢ºòÇ¯6·î¤«¤éÅÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÉÙ»³¸©»º¤Î¡ÖÇò¤¨¤Ó¤«¤ÍÈ¤²Ð§¡×¤È¼ÑÊªÁÚºÚ6ÉÊ¡£
¶âÂôÅ¹¤Þ¤Ç¾¦ÉÊÇÛÁ÷¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢ÉÙ»³¤Î¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¤Õ¤¿¤Ä¤ï¿©ÉÊ¡×¤Î¹©¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤«¤ÍÈ¤²¤äÁÚºÚÉÊ¤òÄ´Ã£¤·¤ÆÉüÏ©¤Ë½¢¤¯¡£Åìµþ¤ÎÁÒ¸Ë¤Øµ¢¤ëÅÓÃæ¡¢ÁÚºÚÉÊ¤ÏÅìµþÅÔ¡¦»°Âë¤Ë¤¢¤ëµª¥Î¹ñ²°¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¤«¤ÍÈ¤²Ð§¤ÎÊÛÅö¤ä¼ÑÊª¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Î¼óÅÔ·÷¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¡£
½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ï¿©ÉÊ¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÙ»³¤Î¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥ô¥¡¥í¡¼¥ì¡×¤¬¡¢µª¥Î¹ñ²°¤Î¾¦ÉÊ¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¾ïÀß¤ÎÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
Å¹Æâ¤ËÊÂ¤ÖËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÚºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È¼Á¤Î¹â¤µ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿üâ¶¶Éû¼ÒÄ¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ô¥¡¥í¡¼¥ì¤òÄÌ¤·¤ÆÁÚºÚ¤ò»ÅÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¹þ¤ó¤À¡£UPS¤â²Ã¤ï¤ê¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Ã¥¯ÊýË¡¤ä½¸²Ù»þ´Ö¡¢¥ë¡¼¥ÈÊÑ¹¹¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò·Ð¤Æ¡¢ÉÙ»³¡½Åìµþ´Ö¤ÎËèÆüÇÛÁ÷¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£Çä¤ê¾ì¤ÇËèÆü´°Çä¤·¡¢Áá¤¯¤â¡¢µª¥Î¹ñ²°¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Áê¾è¤ê´ë¶È¤òÁý¤ä¤»¤ÐÊªÎ®¥³¥¹¥È¤â²¼¤²¤é¤ì¤ë
¤½¤Î±¿ÄÂ·ÁÂÖ¤Ë¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
ÄÌ¾ï¡¢ÊªÎ®²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤¢¤¿¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡1µ¡¤¢¤¿¤ê¡¢Á¥1ÊØ¤¢¤¿¤ê¤ÎÍø±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ê°ÂÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡£ÊªÎ®²ñ¼Ò¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ÙÎÌ¤È²ßÊªÊØ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·²Á³Ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢µª¥Î¹ñ²°Êý¼°¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡£
µª¥Î¹ñ²°¤Î¾¦ÉÊ¤òºÜ¤»¤¿²ßÊªÊØ¤Ï¡¢º®ºÜ³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤Æ±¿Á÷ÎÁ¶â¤ò²Ù¼ç´Ö¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤Îº®ºÜ²ßÊª¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¥«¡¼¥´¤È¤Ê¤ëµª¥Î¹ñ²°¤¬Àè¹ÔÅª¤ËÉéÃ´¤·¤¿ÈñÍÑ¤òÄã¸º¤µ¤»¤ë·ÁÂÖ¤ò¤È¤ë¡£µª¥Î¹ñ²°¤¬¼Ú¤ê¾å¤²¤ë²ßÊªÊØ¤Ø¤ÎÁê¾è¤ê¤ò´¿·Þ¤·¡¢º®ºÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¾Íè¤è¤ê¤â³ä°Â¤ÊÎÁ¶â¤Ç±¿¤Ù¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ÊªÎ®ÈÇ¡Ö¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡×¤Ê¤Î¤À¡£
º®ºÜ´ë¶È¤Ë¤â¡¢È¯ÃÏ¡¦ÃåÃÏ¤ÎÎ¾Êý¤ÇUPS¤ÎÇÛÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤òºß¸ËÊÝ´ÉµòÅÀ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¸²Ù¤ÈÇÛÁ÷¤Î¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¡¢³ä°Â´¶¤Î¤¢¤ëÍ¢Á÷·ÁÂÖ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊªÎ®¥ë¡¼¥È¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯»þ´Ö¤Î¾å¸Â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë2024Ç¯ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£
¢£ÊªÎ®²ñ¼Ò¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡ÖµÕ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÊýÌÌ¤ÎÇÛÁ÷¤Ï¡¢½¾Íè¡¢ÊÌ¡¹¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÆÈÎ©¤·¡¢¹Ô¤¤Èµ¢¤ê¤Ç2¿Í¤º¤Ä¡¢·×4¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÁÒ¸Ë¤òÃæ´ÖµòÅÀ¤ËÅì³¤¡¦ËÌÎ¦ÊýÌÌ¤ò±ýÉüÊØ¤Ç¤Ä¤Ê¤®Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢±ýÉü1¿Í¤º¤Ä¡¢¹ç·×2¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¤ò´°·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
±ýÏ©¤ÈÉüÏ©¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËºÜ¤»¤ëÉÊ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¸úÎ¨Í¢Á÷¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡È±ýÉü¥Ó¥ó¥¿¡É³È½¼¤ÎÀ®²Ì¤À¡£
¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ·Ã¤â¼ê´Ö¤â¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÅê»ñ¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£µª¥Î¹ñ²°¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ËÆ°¤¯UPS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¾¡»»¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Öµª¥Î¹ñ²°¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡È¥ê¥¹¥¯¥Æ¥¤¥«¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÊªÎ®²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¡¢µÕ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉ½¸½¤¹¤ë¡£
ËÜÍè¡¢ÊªÎ®¤È¤Ï²Ù¼ç¤¬¤¤¤Æ¡¢±¿¤Ö¤â¤Î¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ»¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£µª¥Î¹ñ²°¤¬ÌÜÅª°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯ÊªÎ®ÌÖ¤Î¾å¤Ç¡¢UPS¤Ïº®ºÜ±Ä¶È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤Ç¤¤¿¼è°úÀè¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ûÍ×¤ò¤Ä¤«¤ß»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯ÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¸¶»ñ¡¢¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï²Æì¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¢ªÀ¤³¦Å¸³«
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÊªÎ®¶È³¦»ï¤Î´ë¶È¸þ¤±¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Çä¾å¹â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç100°Ì¤Ë¤âÆþ¤é¤Ê¤¤UPS¤À¤¬¡¢º£¡¢µª¥Î¹ñ²°¤Î³¤³°¥ë¡¼¥È³«Âó¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¹ñºÝÊªÎ®Âç¼ê¤È¤·¤ÆËÜÎÎÈ¯´ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
²þ³×¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢²Æì¤ò´ðÅÀ¤Ë¤½¤ÎÀè¤ØÊªÎ®ÌÖ¤ò¹¤²¤ëµª¥Î¹ñ²°¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦À¤³¦ÀïÎ¬¡×¤À¡£²Æì¤ÎÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ò½Ð¸ý¤Ë¡¢24Ç¯½Õ¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤ÉÅìÆî¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ½Ð²Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
µª¥Î¹ñ²°¤Ï¡¢22Ç¯9·î¤Ë²Æì¤Ç³«ºÅ¤·¤¿ÆÃÈÎ²ñ¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÈÎÇä¼ÂÀÓ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤ËÍâÇ¯6·î¡¢²Æì¸©Æâ¤Î¥ê¥¦¥Ü¥¦¥¹¥È¥¢¤Ë¾¦ÉÊ²·¤ò»Ï¤á¡¢¸©Æâ7Å¹ÊÞ¤Ë¾ïÀßÇä¤ê¾ì¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜ½£¤è¤ê¤â³ä¹â¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¸å¡¢Æ±°ì²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥¦¥Ü¥¦¤È¶¦¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Êüâ¶¶Éû¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±»þ¤ËUPS¤â¡¢¾ï²¹¡¢ÎäÂ¢¡¢ÎäÅà¤Î3²¹ÂÓÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ò²ÆìËÜÅçÆîÉô¤Ë³«Àß¡£ÀìÍÑÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼õÃí¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¤È¾¦ÉÊ¶¡µë¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¶ÈÌ³¤òÀÁ¤±Éé¤¦»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¾¦ÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²Æì¤¬¤É¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤«¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥¤Î¶á¤µ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÌÌ¡¢ÈñÍÑÌÌ¤Ç¤â¡¢ÊªÎ®µòÅÀ¤¬²Æì¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¼è°ú¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ë¡×¤Èüâ¶¶Éû¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤¦¡£
¢£ÊªÎ®¤ò¡Ö¥³¥¹¥È¡×¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤
²Æì¤Ø¤ÎÊªÎ®¥ë¡¼¥È¤ò³«Àß¤¹¤ëºÝ¡¢UPS¤Ï²Æì¤ËÀ½ÉÊ¤ò½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤ëIT´ë¶È¤äÊ£¿ô¤Î¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë±Ä¶È¤ò¤«¤±¡¢¹Ô¤¤Îº®ºÜÊØ¤ò¹½ÃÛ¡£µª¥Î¹ñ²°¤Ï¡¢²Æì¤ÇÀ½Â¤¤Ç¤¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¾¦ÉÊ¤Î¸¡Æ¤¤ä¡¢²Æì¿Ê½Ð¤ò¸«±Û¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡Ö¹õÅü¥Ñ¥ó¡×¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ìá¤ê¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òËä¤á¤ëÅØÎÏ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸åÊªÎ®¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Î¾ÎØ¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÈÇ¤Î¡Ö±ýÉü¥Ó¥ó¥¿¡×¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
ÊªÎ®ÌÖ¤Î²ÔÆ¯¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢µª¥Î¹ñ²°¤Î¾¦ÉÊ¤ò²·¤¹³ÆÃÏ¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬¸°¤ò°®¤ë¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤ÆÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Þ¤Ç¿·Àß¤·¤¿²Æì¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÊªÎ®¤Î°Ý»ý¤ËÂÐ¤·¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¥ê¥¦¥Ü¥¦¤µ¤ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÈÏ¢·È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èüâ¶¶Éû¼ÒÄ¹¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
²Æì¤ÎÆáÇÆ¶õ¹ÁÆâÅ¹ÊÞ¤ä¥ê¥¦¥Ü¥¦¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¥¹¥È¥¢¤ÇÄ¹Ìî¸©»º¤ÎÅÚ»º²Û»Ò¤ä²ÌÊª¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ëÄ¹Ìî¸©¤ÎÃÏ°è¾¦¼Ò¥Þ¥Ä¥¶¥ï¡ÊÈÓÅÄ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥¦¥Ü¥¦¤ò²ð¤·¤ÆUPS¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç1È¢2000±ßÂæ¤À¤Ã¤¿Í¢Á÷Èñ¤ò¡¢º®ºÜÊØ¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¤Ç1000±ß°Ê²¼¤ËÄã¸º¤µ¤»¤¿¡£
¢£ÃÏÊý´ë¶È¤ÎÆñÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¤«
¥¿¥¤¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ëCPF¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¡½Åìµþ´Ö¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Í¢Á÷Èñ¤Ç²Æì¤Þ¤Ç¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤òÆÀ¤Æ¡¢ºòÇ¯10·î¤«¤é½é¤á¤Æ¥ê¥¦¥Ü¥¦¥¹¥È¥¢¤È¤Î¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
³¤³°¤ò´Þ¤áÂ¿ÃÏ°è´Ö¤Ç¡Ö»ÅÆþ¤ì¡×¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¡È±ýÉü¥Ó¥ó¥¿¡É¤ÎÊªÎ®ÌÖ¤Ï¡¢Áê¾è¤ê¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤âÆ±»þ¤Ë³«¤«¤ì¡¢ÈÎÏ©³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÊªÎ®¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢²Á³Ê¤ò¶¥¤ï¤»¤ÆÃÍ²¼¤²¤ò»î¤ß¤ë¡Ö¥³¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¦ÉÊ³«È¯¤ÈÈÎÏ©³ÈÂç¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëÎÉ¼Á¤Ê¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎ®ÄÌ»Ù±ç¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö²ÝÂê²ò·è¼êÃÊ¡×¤À¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»ëÅÀ¤ÎÅ¾´¹¤¬¤¢¤ë¡£
Àè¹ÔÅê»ñ¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Îµª¥Î¹ñ²°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹âÂ®¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤È¶¡µëÌÖ³ÈÂç¤ÎÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ï¡¢¡ÖÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¶ì¤·¤¤¡×¡Êüâ¶¶Éû¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤¤¤¦¡£UPS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÎ»»À³ÎÊÝ¤â¡¢¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤À¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢Î¾¼Ò¤Î¾¦Î®¤Ë´Ø¤ï¤ëÃç´Ö¤ÏÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¡¢Ãå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØÉé¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¡ÖÇ»Ì©¤Ê¿®Íê´Ø·¸¡×¡Êüâ¶¶Éû¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆñ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÊªÎ®¤ÈÃÏÊý´ë¶È¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤ÎÆñÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡¢µ®½Å¤ÊÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
----------
ºÂ°Â ¤¢¤¤Î¡Ê¤¶¤ä¤¹¡¦¤¢¤¤Î¡Ë
Polestar Communications¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1978Ç¯¡¢²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¼ÒÆþ¼Ò¡£ÊÔ½¸¶ÉÀ¯·ÐÉô·ÐºÑÈÉ¡¢¼Ò²ñÉô¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£09Ç¯¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢Ä«Æü¿·Ê¹Ê¡²¬ËÜÉô¡¦·ÐºÑÉô½Ð¸þ¡£16Ç¯¤«¤é¤¯¤é¤·ÈÉ¤ÇÊÝ°é¤ä³ØÆ¸¡¢Ï«Æ¯¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑÌäÂê¤Ê¤É¤òÄÉ¤Ã¤¿´ë²è¤òÂ¿¿ô¡£Ï¢ºÜ¡Ö¡ØÆ¯¤¯¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤¬¡ÖÉÏº¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÂç¾Þ2017¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2020Ç¯4·î¤«¤éPolestar Okinawa Gateway¼èÄùÌò¹ÊóÀïÎ¬»Ù±ç¼¼Ä¹¤È¤·¤ÆÍÎ²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤äIT´ë¶È¤Ê¤É¤Î¹Êó»Ù±ç¡¢·ÐºÑ¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£Æ±10·î¤«¤é¸½¿¦·óÌ³¡£Ä«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ö¥³¥á¥ó¥È¥×¥é¥¹¡×¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
----------
¡ÊPolestar Communications¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ºÂ°Â ¤¢¤¤Î¡Ë