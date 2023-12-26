Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è ¿Æ»Ò¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡¡ÖÀ°È÷¸å¤Î¼Ö¤ò»î±¿Å¾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¼«¾ÎÀ°È÷»Î¤ÎÃËÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Ç¼«Æ°¼ÖÀ°È÷Å¹¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ë½÷À¤È½÷¤Î»Ò¤¬¤Ò¤«¤ì¡¢»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
26Æü¸á¸å5»þ²á¤®¡¢¿ùÊÂ¶è¹â°æ¸ÍÅì¤ÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÊì¿Æ¤È10ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼«¾Î¡¦À°È÷»Î¤Î¼¿¸¶¹¨ÂÀÍÆµ¿¼Ô(50)¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£
¼¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¸½¾ìÊâÆ»¤ÎÏÆ¤Ë¤¢¤ë¼«Æ°¼ÖÀ°È÷Å¹¤ÇµÒ¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¼Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±¿Å¾¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊâÆ»¤Ë¤¤¤¿2¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ»Ï©¤òÆÍ¤ÃÀÚ¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤ÎÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¼¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀ°È÷¸å¤Î¼«Æ°¼Ö¤ò»î±¿Å¾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î¹â°æ¸Í±Ø¤«¤é700¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿°æ¤ÎÆ¬ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÂç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ°è¡£