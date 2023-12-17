Áá·Ä¤Î¼õ¸³À¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÈÆÀÅÀº¤Æñ¡É¤Ê¥ì¥Ù¥ë¡ÄË¿»äÂç2¹»¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡ÖÀäÂÐ¤Ë²ò¤±¤Ê¤¤À¤³¦»Ë¡×2Ìä¡Ú¼õ¸³À¤³¦»Ë¸¦µæ²È¤¬²òÀâ¡Û
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¼õ¸³À¤³¦»Ë¸¦µæ²È¡¦°ðÅÄµÁÃÒ»á¤ÎÃø½ñ¡ØÀäÂÐ¤Ë²ò¤±¤Ê¤¤¼õ¸³À¤³¦»Ë3¡Ù¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ö¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢Âç³ØÆþ»î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤¿À¤³¦»Ë¤Î¡ÖÆñÌä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆñÌä¤È¤Ï¡¢¡Ö°ì±þÎò»Ë¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼õ¸³À¤³¦»Ë¤ÎÈÏ°Ï¤òÂç¤¤¯°ïÃ¦¤·¡¢°ìÈÌ¤Î¼õ¸³À¸¤Ë¤Ïº¬µò¤¢¤ë²òÅú¤¬¤ª¤ª¤è¤½ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÌäÂê¡×¡£¼õ¸³À¸¤«¤é°ìÈÌ¤ÎÎò»Ë¹¥¤¡¢ÏÓ¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÁ°²óµ»ö¡äÁªÂò»è¤ò¸«¤ÆØ³Á³¡ÄË¿ÍÌ¾»äÂç¤ÎÆþ»î¤Ç½Ð¤¿¡ÖÀäÂÐ¤Ë²ò¤±¤Ê¤¤À¤³¦»Ë¤ÎÌäÂê¡×3Ï¢È¯¡Ú¼õ¸³À¤³¦»Ë¸¦µæ²È¤¬²òÀâ¡Û
¤½¤ÎÌ¾¾Î¡¢¶áÇ¯¤Î¶µ²Ê½ñ¤ä»²¹Í½ñ¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó
-------------------------------------------------------------
¡Ú2020Ç¯ÅÙ¡¡À®¾ëÂç³Ø Ê¸·Ý³ØÉô AÊý¼°¡Û
ÌäÂê4¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤ÎÆÈÎ©¸å¤âÀè¿Ê¹ñ¤Î·ÐºÑÅª²ðÆþ¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¹ñ¤Ï¡¤Åö½é¥Ù¥ë¥®¡¼Ä¾³í¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¤¹ñ²¦¤Î»äÍÃÏ¤È¤·¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î½êÍ¼Ô¡Î¡¡c¡¡¡Ï¤ÏÅ·Á³¥´¥à¤ÎºÎ¼è¤Ë¸½ÃÏ¿Í¤ò¹ó»È¤·¤¿¤¿¤á¡¤¡Ø¥È¥à¡á¥½¡¼¥ä¡¼¤ÎËÁ¸±¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Î¡¡d¡¡¡Ï¤¬ÈãÈ½Åª¤ÊÃøºî¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñºÝÅª¤ÊÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ÎÎÎÃÏ¤Ï20À¤µª½éÆ¬¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼À¯ÉÜÄ¾³í¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¤1960Ç¯¤Ë¥³¥ó¥´¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡¤¤½¤Î¸å¤â¸½ÃÏ¤Î·ÐºÑÅªÍø¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤ÏÂ³¤¡¤¥³¥ó¥´Æ°Íð¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡£Æ°Íð¤¬¼ýÂ«¤·¤¿¸å¤â¡¤ÆÈºÛÂÎÀ©¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¤ÇÉÏº¤¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¤¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë²þÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¹ñ¤Ï¡¤¤½¤Î¸å71Ç¯¤Ë¹ñÌ¾¤ò¡Î¡¡e¡¡¡Ï¤ËÊÑ¹¹¤·¡¤97Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÌ¾¤Ë¥³¥ó¥´¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡£
-------------------------------------------------------------
¡Ú²òÅú²òÀâ¡Û
c¤ÎÀµ²ò¤Ï¥ì¥ª¥Ý¥ë¥É2À¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¬ÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ë¡£»Ä¤ê¤Ï¸·¤·¤¤¡£d¤ÎÀµ²ò¤Ï¥Þ¡¼¥¯¡á¥È¥¦¥§¥¤¥ó¡£¤«¤Ê¤ê¸Å¤¤²ÝÄø¤Ç¤Ï¡Ö¶â¤Ô¤«»þÂå¡×¤Î¸ì¤È¤È¤â¤ËÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¹Ô²ÝÄø¤Ç¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£e¤ÎÀµ²ò¤Î¥¶¥¤¡¼¥ë¤ÏÌÕÅÀ¤Ç¡¢¥¶¥¤¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï1971¡Á97Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢2000Ç¯Âå¤Î¶µºà¤À¤È¤Þ¤ÀÊ»µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Î¶µºà¤Ç¤ÏÆÈÎ©»þ¤ÈÆ±¤¸¹ñÌ¾¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¤ß¤ÎµºÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ²Ê½ñ¤äÍÑ¸ì½¸¤Ç¤â¥¶¥¤¡¼¥ë¤Î¹ñÌ¾¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸½ºß¤ÎÂçÂ¿¿ô¤Î¼õ¸³À¸¤Ï¥¶¥¤¡¼¥ë¤Ë²þ¾Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÂçÌä¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¡Ö²òÊü¤Î¿À³Ø¡×¡ÊÍÑ¸ì½¸ÉÑÅÙ¢*¡ËÅù¤ÎºÙ¤«¤¤ÍÑ¸ì¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áá·Ä¤Î¼õ¸³À¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¸·¤·¤¤Æñ°×ÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê*ÍÑ¸ì½¸ÉÑÅÙ¡ÄÍÑ¸ì½¸¤Ç¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÍÑ¸ì¤Î²£¤Ë¤Ï´Ý¿ô»ú¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¸¡Äê¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ô¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥·¥å¥á¡¼¥ë¿Í§¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢7ºý¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¡Ö¥·¥å¥á¡¼¥ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦µºÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£¡Ë
ÃÏ¿ÞÌäÂê¤Î°ìÉô¤ÇÆñ°×ÅÙ¤¬Çú¾å¤¬¤ê
-------------------------------------------------------------
¡Ú2020Ç¯ÅÙ¡¡Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç³Ø¡¡°ìÈÌÆþ»îAÊý¼°¡Û
ÌäÂê4¡¡¼¡¤Î1¡Á5¤Ï¡¤16¡Á17À¤µª¤Ë¤«¤±¤Æ³¤³°¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹ñ¡¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¸Ãæ¤Î¡Î¡¡¡¡¡Ï¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¿ÍÊª¤ò¡¤²¼¤Î²òÅú·²¤«¤éÁª¤Ù¡£¤Þ¤¿¡¤³Æ¹ñ¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ÎµòÅÀ¤ò¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ÎÃÏ¿Þ¾å*¤Î¡¡Á⓪¤«¤é2¤«½ê¤º¤ÄÁª¤Ù¡£¤¿¤À¤·¡¤²òÅú¤Î½ç½ø¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ê20ÅÀ¡Ë
¡Ê*ÊÔÃð¡§ËÜ¹Æ¤Ç¤Ïµ½Ò1¡Á5¤ËÂ³¤¯¡Ú¿ÞÉ½¡Û¤ò»²¾È¡£¡Ë
1¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡§¡Î¡¡21¡¡¡Ï¤Î¼£À¤¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¤Î¤·¤º¤Þ¤Ì¹ñ¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÁ´À¹´ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µòÅÀ¡á¡Î¡¡22¡¡¡Ï¡¤¡Î¡¡23¡¡¡Ï
2¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡§¡Î¡¡24¡¡¡Ï¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«À¾´ß¤ÎÃµ¸±¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£
µòÅÀ¡á¡Î¡¡25¡¡¡Ï¡¤¡Î¡¡26¡¡¡Ï
3¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡§¡Î¡¡27¡¡¡Ï¤Î¤â¤È¡¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤é»ö¼Â¾å¤ÎÆÈÎ©¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
µòÅÀ¡á¡Î¡¡28¡¡¡Ï¡¤¡Î¡¡29¡¡¡Ï
4¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¡§¡Î¡¡30¡¡¡Ï¤Î¼£À¤¤Ç¡¤¥É¥ì¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÌµÅ¨´ÏÂâ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
µòÅÀ¡á¡Î¡¡31¡¡¡Ï¡¤¡Î¡¡32¡¡¡Ï
5¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡§¡Î¡¡33¡¡¡Ï¤Î¼£À¤¤Ë¡¤¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ë¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤òÆÀ¤Æ¡¤¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê¤ÈÌ¾¤Å¤±¤¿¡£
µòÅÀ¡á¡Î¡¡34¡¡¡Ï¡¤¡Î¡¡35¡¡¡Ï
¡Ú¿ÞÉ½¡Û2020Ç¯ÅÙ¡¡Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç¡¡°ìÈÌÆþ»îAÊý¼°¤è¤ê
¡ã²òÅú·²¡ä
¡¥¢¥ó¥ê4À¤¡¡¡¡¢¥¦¥£¥ì¥à3À¤¡¡¡¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹1À¤¡¡¡¡¤¥¨¥ó¥ê¥±¡¡¡¡¥¥ª¥é¥Ë¥¨¸ø¥¦¥£¥ì¥à¡¡¡¡¦¥«¥ë¥í¥¹1À¤¡¡¡¡§¥Á¥ã¡¼¥ë¥º1À¤¡¡¡¡¨¥Õ¥§¥ê¥Ú2À¤¡¡¡¡©¥ë¥¤14À¤
-------------------------------------------------------------
¡Ú²òÅú²òÀâ¡Û
¿ÍÊª¤ÏÁ´¤ÆÍÆ°×¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¨¥Õ¥§¥ê¥Ú2À¤¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¤¥¨¥ó¥ê¥±¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¥¥ª¥é¥Ë¥¨¸ø¥¦¥£¥ì¥à¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹1À¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï©¥ë¥¤14À¤¡£
ÃÏ¿Þ¤ÎµòÅÀÁª¤Ó¤â¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬£¡Ê¥é¥Ñ¥¹¡Ë¡¦¤¡Ê¥Þ¥Ë¥é¡Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬¥¡Ê¥Þ¥«¥ª¡Ë¡¦©¡Ê¥´¥¢¡Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤¬⓪¡Ê¥±¡¼¥×¥¿¥¦¥ó¡Ë¡¢¦¡Ê¥Ð¥¿¥ô¥£¥¢¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢±ÑÊ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏÊÒÊý¤¬¢¡Ê¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤âÊÒÊý¤¬¡¡Ê¥±¥Ù¥Ã¥¯¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢§¡¦¨¤Î¤É¤Á¤é¤¬¥«¥ë¥«¥Ã¥¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÆñÂê¤À¤í¤¦¡£Áá·Ä¤Î¼õ¸³À¸¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Þ¤¤¡£
Àµ²ò¤Ï¥«¥ë¥«¥Ã¥¿¤ÎÊý¤¬±è´ß¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç§¤¬¥«¥ë¥«¥Ã¥¿¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎµòÅÀ¡¢¨¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ç¥ë¥Ê¥´¥ë¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎµòÅÀ¡£¥·¥ã¥ó¥Ç¥ë¥Ê¥´¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉÌä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£
°ðÅÄ µÁÃÒ
¼õ¸³À¤³¦»Ë¸¦µæ²È
¼õ¸³À¤³¦»Ë¸¦µæ²È¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÎò»ËÊ¸²½³Ø²ÊÂ´¡£À¤³¦»Ë¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ï¥³¡¼¥¨¡¼¤Î¡Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀïÀþ¡Ù¤È¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹¥Ï¡¼¥ó¡¦Áó¤Ïµ¤ÈÇò¤ÌÆ¼¯IV¡Ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ù¤È¡Ø¥µ¥¬¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢2¡Ù¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£°ìÈÖ»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡ØVictoria¡ÊRevolution¡Ë¡Ù¡£¥²¡¼¥à¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ñ±ï¤Ë¤Æ¡ØÀäÂÐ¤Ë²ò¤±¤Ê¤¤¼õ¸³À¤³¦»Ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ö´©¡Ë¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤¤¼¹É®ºî¶È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅöÊ¬Æþ»îÌäÂê¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£