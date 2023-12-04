¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÇã¤Ã¤¿¼Ö¤«¤é¥·¥ã¥Ö½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡¡¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¸Å¼Ö¤«¤é³ÐÀÃºÞ¡¢Ç¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÈÇ¢¸¡ºº¤â¡¡
¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÇã¤Ã¤¿¼Ö¤«¤é¥·¥ã¥Ö½Ð¤Æ¤¤¿¡×
¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¡£Çò¤¤·ë¾½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤¿¾®Ê¬¤±ÂÞ¤Î²èÁü¤¬¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¸Å¼Ö¤«¤é³ÐÀÃºÞ
¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¸Å¼Ö¤«¤é³ÐÀÃºÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤ÎÏÃ¡£
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÂçºåÉÜ¤Ë½»¤àÃËÀ¡£
¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿ÃËÀ:
5·îº¢¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¸½¼Ö³ÎÇ§¡¢¼Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²ñ¼Ò¤Ç»È¤¦¼Ö¤ò¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¶á¾ì¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¸Å¤Î¥×¥ê¥¦¥¹¤òÈ¯¸«¡£
Çä¤ê¼ç¤Ç¤¢¤ë30Âå¤«¤é40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¼Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿ÃËÀ:
¡Ö·¯²¿Ãæ³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î?¡×¤È¤«¡¢¡Ö²¶¤Ï²¿Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÃæ³Ø¹»¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¡¢¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¼ÖÂÎ¤ËÂç¤¤Ê½ý¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¾õÂÖ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿ÃËÀ:
¤½¤Î¾ì¤Ç¸½¶â¤È¸ò´¹¤·¤Æ¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤òÄÌ¤µ¤º¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£(¹ØÆþ¶â³Û¤Ï)30Ëü±ß¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÆü¡¢É¬Í×½ñÎà¤òÁ÷¤ë¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤è¤¦¤ÈÂç¤¤Ê¥´¥ß¤ò¤É¤«¤¹¤È¡Ä
»öÂÖ¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤¢¤È¡£
¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿ÃËÀ:
¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÀö¼Ö¾ì¤ÇÀö¼Ö¤·¤Æ¡¢Ãæ¤ËÁÝ½üµ¡¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥´¥ß¤ò¤É¤«¤¹»þ¤Ë¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ÎºÂÀÊ¤Î²¼¤«¤é¡¢¥Ñ¥±¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤Î¾õÂÖ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ë§¹áºÞ¤È¤«¥ì¥·¡¼¥È¤È¤«¤ÎÃæ¤ËËä¤â¤ì¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¼ÖÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤¢¤é¤Ìµ¿¤¤¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤½¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç110ÈÖÄÌÊó¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÁÜºº°÷¤«¤éÇ¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÈÇ¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿ÃËÀ:
ËÍ¤¿¤Á¤Ï(ÍÛÀÈ¿±þ¤¬)½Ð¤º¡¢(·Ù»¡¤¬)¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¡¢¸µ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¼Ö¸¡¾Ú¤Ë¤¢¤ëÌ¾Á°¤ÎÊý¤¬(°ÊÁ°)ÌôÊª¤ÎÊý¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¿Êý¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£
¤½¤·¤Æ¹ØÆþ¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿11·îËö¡¢·Ù»¡¤«¤é¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃËÀ¤Ï»ö·ï¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿ÃËÀ:
(½¾¶È°÷¤Ï)¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢(Çã¤¤ÂØ¤¨¤Ï)²ñ¼Ò¤Î·ÐÈñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¡Ä¡£
(¡Ö¥¤¥Ã¥È¡×12·î4ÆüÊüÁ÷¤è¤ê)