¥Ò¥«¥¥ó¡¢¶¯À©µÙ²Ë¤â¡ÈÆ¯¤¤¹¤®¡É¤ÎÀ¼¡¡¤ï¤º¤«2»þ´ÖÈ¾¿çÌ²¤ËÆ±¶È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡ÖÈà¤Ï±ó¤«¤é¤º¡Ä¡×
¡¡Å´Æ»·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ä¡×¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥¥ó¡Ê34¡Ë¤Î¡È¶¯À©µÙ²Ë¡ÉÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶¯À©µÙ²Ë¡ÛÆüËÜ°ì¤Î¹ë²ÚµÒÁ¥ÈôÄ»¶¤Î200Ëü±ßS¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥¤¡¼¥È³¤¤ÎÎ¹¡Ú¥Ò¥«¥¥óTV¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Û¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡£Ä¶Â¿Ë»¤Ê¥Ò¥«¥¥ó¤À¤¬¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é2Æü´Ö¡È¤³¤³¤Ï»Å»ö¤òÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ª¤ä¤¹¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è!¡×¤È¤¤¤¤¡¢¹ë²ÚµÒÁ¥¤Ç¤ÎµÙÆü¤ò³Ú¤·¤àÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¶¯À©µÙ²Ë¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á¥Æâ¤Ç¥«¥á¥é¤ò²ó¤·Â³¤±¤ë¥Ò¥«¥¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¤Ç!¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤ï¤º¤«2»þ´ÖÈ¾ÄøÅÙ¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Ç¤Þ¤¿»£±Æ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡ÖºòÆü¥Ò¥«¥¥óTV¤Î¶¯À©µÙ²ËÆ°²è¡ÊÈôÄ»¶¡Ë¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2»þ´ÖÈ¾¤·¤«¿çÌ²¤ò¼è¤é¤ºÅ°Ìë¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤¬¶¸µ¤Åª¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¯¤¤¹¤®¤ÇÈà¤Ï±ó¤«¤é¤ºË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿È¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£