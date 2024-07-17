ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース 激辛ポテトチップスを食べた高校生14人搬送 HIKAKIN 激辛グルメ YouTuber ポテチ 時事ニュース 東スポWEB 14人が救急搬送された激辛ポテトチップス HIKAKINも過去に3枚でKO 2024年7月17日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 激辛ポテトチップスを食べた高校生らが救急搬送された問題 8年前に同商品を動画で紹介したHIKAKINは、3枚を一口で食べて「KO」された 「僕が生きてきた中で1、2を争う辛さです」などと話していた 販売会社は「一日でも早い回復をお祈り申し上げます」とコメント https://news.livedoor.com/ 子どもに激辛チップスは危険 過去には死亡事故も https://news.livedoor.com/ 記事を読む 関連の最新ニュース 激辛ポテトチップスを食べた高校生14人搬送 記事時間 07/17 07:50 激辛ポテトチップスを食べ高校生14人搬送 実際に食べた生徒「痛い」 記事時間 14人が救急搬送された激辛ポテトチップス HIKAKINも過去に3枚でKO 記事時間 07/16 21:15 激辛チップスを食べた14人搬送 過去には海外で死亡した少年も