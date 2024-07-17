ヒカキンも８年前にKOされた東スポWEB

14人が救急搬送された激辛ポテトチップス HIKAKINも過去に3枚でKO

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 激辛ポテトチップスを食べた高校生らが救急搬送された問題
  • 8年前に同商品を動画で紹介したHIKAKINは、3枚を一口で食べて「KO」された
  • 「僕が生きてきた中で1、2を争う辛さです」などと話していた

販売会社は「一日でも早い回復をお祈り申し上げます」とコメント

https://news.livedoor.com/

子どもに激辛チップスは危険 過去には死亡事故も

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