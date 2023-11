飛行機の利用客によるトラブルは尽きないが、このほどアメリカの航空会社が運航する機内で信じられないような行動をとる女性の姿が捉えられ、人々の怒りを買っている。女性は機内通路で突然、ズボンを下ろして用を足そうとしたという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

今月20日、米フロリダ州からペンシルベニア州フィラデルフィアへ向かうフロンティア航空の機内で、奇妙な行動をとる女性の姿が撮影され、注目を集めている。その動画には、赤いTシャツを着た女性が通路で突然「皆さん、ごめんなさい」と言った直後にズボンを下ろして排尿しようとする姿が捉えられていた。

近くに座っていた乗客から「あなた本気なの?」といった声があがったが、女性はズボンをたくし上げながら「あんたたちなんか知ったこっちゃないわ! クソッタレ! 私はここでオシッコするんだから!」と怒鳴り散らしている。どうやら女性はこの直前にトイレに行こうとしたが、飛行機が着陸態勢に入っていたため客室乗務員に止められたようだ。

その後も女性はFワードを使って周りの乗客に罵声を浴びせ、再び機内前方にあるトイレに向かおうとした。しかし客室乗務員によって阻止され、今度はそこに介入した他の乗客と口論となった。そのうちただならぬ雰囲気に恐れをなしたのか、近くにいた幼い子が泣き出して機内はさらに騒然となった。

その様子は同便を利用していたジュリー・ヴォシェル・ハートマンさん(Julie Voshell Hartman)によって撮影され、動画はFacebookに投稿された。ジュリーさんはこのように綴っている。

「今日の午後、フロリダから帰るために乗った飛行機で最もひどい経験をしました。乗客の女性が席に座るよう義務付けられたことに腹を立てて、2人の幼い子がいる目の前にもかかわらず、通路でズボンを下ろして用を足そうとしたのです。」

「私はその目の前の席に座っていましたが、彼女は他の乗客に向かって『殺す』と脅していました。私が彼女に『席に座るように』と伝えると、今度は私を脅迫し始めたんです。彼女が逮捕されて、今後は飛行機の利用を禁じられることを願っています。」

ジュリーさんが投稿した動画を見た人たちからは、「なんてこと、言葉も出ないわ」「全く自尊心も道徳心もない」と女性を非難する声が多数あがった。しかし、同じ便を利用した乗客から寄せられたコメントによると、問題を起こした女性は着陸後に逮捕されることもなく、警備員の姿さえなかったという。

なおテックインサイト編集部では動画を撮影したジュリーさんに、女性の行動を撮影しようと思った理由や、女性の常識を疑う振る舞いに対して航空会社側はどのような対応をとるべきだったかをうかがうべく取材を申し入れている。

ちなみに今年10月には、イギリスの格安航空会社「easyJet(イージージェット)」のスペイン領テネリフェ島を出発する便で、乗客が便器以外の場所に排便をしたため欠航になってしまうトラブルが起きていた。

