¡È½ÐÈñ¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º¡ÉÂàµî¤â¡Ä¡Ö1Ãå30Ëü±ßÄ¶¡¦¹âµé¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÌµ¸À¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¡×Æ´¤ì¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÀ¸³è¤Ë¤«¤«¤ë¡ÈÁÛÄê³°¤Î¥³¥¹¥È¡É¤Î¿ô¡¹
¥¿¥ï¥Þ¥ó½»Ì±¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸³è¤È°ã¤Ã¤¿¡×¡Ö²È·×¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂàµî¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç°´ê¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÀ¸³è¤ò¼êÊü¤¹¤Û¤É¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î·ÐºÑÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬ÀÖ»ú¤ä²È·×ÇËÃ¾¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¡ÖÁÛÄê³°¤ÎÉéÃ´¡×¤Ç¤¹¡£¡ÈÍî¤È¤··ê¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥ï¥Þ¥ó½»Ì±¡¦°²ÅÄ¥¸¥§¡¼¥à¥ºÉÒÇ·ÀÇÍý»Î¤¬¼ÂÂÎ¸³¤ò´ð¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍî¤È¤··ê¡¡Û½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡¦¶¦±×Èñ¡¦Ãó¼Ö¾ìÂå¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤
¥¿¥ï¥Þ¥óÆþµï¼Ô¤¬²È·×ÇËÃ¾¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤¯µó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬²ÈÄÂ°Ê³°¤Î½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ä¶¦±×Èñ¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æþµï¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ÇÄêÈñ¤È²ÈÄÂ¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ç·î¡¹¤Î¼ý»Ù¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²È·×¤¬¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¸ÇÄêÈñ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢À¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÊ¿À®30Ç¯ÅÙ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁí¹çÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬·×²è¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬34.8¡ó¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤¬2¡Á3Ëü±ß¤È°ìÈÌ¤Î·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤è¤ê¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¼«Æ°¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤¬²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ç¡ÖÅÅµ¤Âå¡×¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¹âÁØ³¬¤ËÆþµï¤¹¤ë¤È¡¢³«¤±¤é¤ì¤ëÁë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¼¼Æâ¤ò´¹µ¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¤ä¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Éô²°¤Ç¤Ï¡¢´¥Áçµ¡¤ä½ü¼¾µ¡¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍî¤È¤··ê¢¡Û½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¡¦Å¾¿¦¤Ê¤É¤Ç¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤·¤¿
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÆþµï¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý1,000Ëü±ßÂæ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤È¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÊª·ï¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤àÊýË¡¤Ç¤¹¡£
É×ÉØÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢½Ð»º¤ä»Ò°é¤Æ¡¢Å¾¿¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¼ýÆþ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ËÆþµï¤·¤¿¤È¤¤Î¼ýÆþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯ÊÖºÑ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤ÈÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ËÆþµï¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍî¤È¤··ê£¡Û¸«±É¤òÄ¥¤ë¤Î¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÇÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬¡¢ºÇ¤â¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¸«±É¤òÄ¥¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¶â¡×¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Î°áÉþ¤ä·¤¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¤È²ÈÄÂ¤¬¹â¤¤¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÆþµï¼Ô¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀ¤ÂÓ¤è¤ê¼ýÆþ¤¬¹â¤¯¡¢À¸³è¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤ò°ì¼ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð´¨¤µ¤òÎ¿¤°¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1Ãå5Àé±ß¡Á1Ëü±ß¤Ç½½Ê¬ÃÈ¤«¤¤¾¦ÉÊ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÆþµï¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢1Ãå30Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹âµé¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¸òÎ®¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç¤·¤«´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¡È¥À¥¦¥ó¥Þ¥¦¥ó¥È¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤ÏÂç¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë°áÉþ¤ä·¤¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ôÇ¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¡¢À®Ä¹´ü¤Î»Ò¤É¤â¤À¤È¿ô¥õ·î¤ÇÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸«±É¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½ÐÈñ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¿¥ï¥Þ¥óÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÄÂÂß¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¤³¤³¤Þ¤Ç¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ËÆþµï¤·¤¿¤È¤¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤à¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÏÄ¯Ë¾¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦ÍÑÉô¤ÎÁÝ½ü¤äÃî¤Î¶î½ü¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÎÙ¼¼¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤Î¹â¤¤¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¤è¤êËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ËÆþµï¤¹¤ë¤È¡¢²È·×¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Âàµî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¸åÌá¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÄÂÂßÊª·ï¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤Î¤«¡¢»Ù½Ð¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÁý²Ã¤¹¤ë¤Î¤«¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æþµï¤·¤Æ¤«¤é¸å²ù¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥À¥¦¥ó¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê³°¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤»Ù½Ð¤Ï¡¢²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3¶è²è¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ÎÊª·ï¤Ë¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¡ÈÍî¤È¤··ê¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ì¤ÐÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù½Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤¬Á÷¤ì¤Þ¤¹¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°²ÅÄ¥¸¥§¡¼¥à¥ºÉÒÇ·»á
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¡ÂåÉ½ÀÇÍý»Î