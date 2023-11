米カリフォルニア州サンフランシスコといえば、ゴールデンブリッジ、ケーブルカー、ビクトリア様式の家々など美しい光景が目に浮かぶ人も多いだろう。ところが最近は治安が悪化し、市の中心部に薬物依存者やホームレスがたむろし、ゴミや人糞が至るところで見られるという。そんなサンフランシスコの現状を知ってもらおうと、市の闇の部分に光をあてるX(Twitter)ユーザーの動画が物議を醸している。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

Xユーザー「Old Fashioned SF」さんが29日、カリフォルニア州サンフランシスコのダウンタウンで撮影したという1本の動画を投稿したところ、注目を集めた。

動画は、女性が歩道に設置された消火栓の水を使い、身体を洗う様子を捉えたもので、近くには服が脱ぎ捨てられている。

女性はピンクの長髪にマスク、黒いブラジャーというほぼ素っ裸の状態で、歩道に両膝をつけて座り、ボディソープで身体を洗っている。消火栓の水が噴き出す位置が低いため、前屈姿勢で臀部をこすったり、体育座りになって片足を上げるなど何度か体勢を変えており、すぐそばを車が何台も通過していくが気にしていない様子である。

なおこの動画に、投稿者はこんな言葉を添えていた。

「歩道の冷たい水でシャワーを浴びている。陰部は露わ。公共の場でのヌード。壊された消火栓。私は車に子供たち(全員7歳未満)を乗せていた。だが不運にも彼らは、サンフランシスコのダウンタウンの通りの悲惨な現実を目撃したのだ。」

実は投稿者は、この女性を目撃したダウンタウン近辺に約20年間住んでいたという。しかし最近になって「居住に適さない」と市北部のマリン郡に引っ越し、この日はたまたま子供たちのスポーツの練習のため市内にやって来たそうで、こんな心の叫びを綴っていた。

「サンフランシスコの政治家は何の対策も取らない。あの地域には子供たちがたくさん住んでいるのに…。政治家はこれを見るべき。これは利己的な目的での投稿なんかじゃない。市は助けを求めて泣いているんだ。」

そしてこの動画が注目を集めると、次のようなコメントが寄せられた。

「これは桁違いのレベルだね。」

「あまりにもワイルド過ぎる。」

「カリフォルニアも落ちたものだ。」

「カリフォルニアは子育てができる場所ではなくなってしまったね。」

「サンフランシスコはいつも問題があり、ホームレスもいた。でもこれは信じられない状況だ。」

「私たちは豊かな国に住んでいるはずなのに…。これは悲しい。心が痛む。」

「アメリカは先進国でしょう。まさか、こんな動画が投稿されるなんて思いもしなかった。」

「この女性は快適ではなかったはず。さっさとシャワーしてあの場から立ち去りたかったんだと思う。マスクだってしているし。」

「きっと女性は、シャワーを長い間浴びることができなかったのよ。それで壊れた消火栓が、唯一の解決策だったに違いない。」

「適切な市の施設がないのだろう。彼女は清潔でいたかっただけ。もし私があの場にいたら、お金を渡してジムか公共のプールに行かせたよ。私たちは協力し合うべき。」

「女性を撮影するのではなく、助けるべきだった。」

「いや、あの状況で彼女を助ける必要はないと思う。」

するとこれらのコメントに投稿者が反応し、このように訴えた。

「サンフランシスコの通りの光景が、これほど注目を集めるなんて悲しいことだ。必要なのは動画を視聴してもらう“クリック”でもなく、サーカスのショーのように、世界のその他の地域に住む人たちにこの動画を見てもらうことでもない。サンフランシスコは真のリーダーシップが必要。新しいリーダー、真の持続的な解決策が必要なんだ。」

「もしサンフランシスコに来ることがあれば、ダウンタウンはできるだけ避けるべき…。特にテンダーロイン地域、 サウス・オブ・マーケット(SOMA)、ミッド=マーケットは行かないことだね。それでも町の自然の美しさを楽しんで欲しい。市にはまだ、美しい場所が残っているから。」

ちなみにサンフランシスコでは今年4月、歩道で出産する女性の姿が捉えられ、「あまりにも衝撃的」と注目を集めていた。女性は薬物中毒者で、出産直前まで“クラック(コカインを不正に加工した高純度の薬物)”を吸引し続けていたという。

画像は『CNBC 2022年12月30日付「How San Francisco can tackle two of its biggest issues: office vacancies and housing」』『Old Fashioned SF 2023年10月29日付X「Taking shower in cold water on sidewalk.」』『Arisley T Pacheco 2023年4月9日付Instagram「NEWS & Education ONLY」』『ABC News 2022年6月10日付「Family of college freshman who nearly died in hazing incident speaks out」(ABCNews.com)』『KMTR 2021年6月11日付「From 12-year-old meth addict to honors college scholar: The redemption of Ginny Burton」(King County Jail)(Ginny Burton)』『TooFab 2021年1月4日付「Watch Furious DoorDasher Take Customer’s Food Back Over $8 tipt」(YouTube)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)