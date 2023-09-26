¥Æ¥ìÄ«¡ÖM¥¹¥Æ¡×¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º×ÖÅÙ²ò¾Ã¤Ç¡È³«Àï¡É¡ª ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÂçÀï¹ñ»þÂå¤ËÆÍÆþ
¡¡»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¹¹ð½Ð±é¤¬Â³¡¹¤ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡È¥á¥Ç¥£¥¢°µÎÏ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡ÉÇòÇÈÀ¥·æ»á¤Ï¤É¤³¤Ë¡Äµ¼Ô¿Ø¤¬¼«Âð¤ËÄ¾·â¼èºà¤â±þ¤¸¤º
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡È½Å¤·¡É¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬³è¶·¤À¡£¡¡¡¡
¡¡9·î29ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊM¥¹¥Æ¡Ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ËBE:FIRST¤Î½é½Ð±é¤¬·èÄê¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇM¥¹¥Æ¡¢J°Ê³°²ò¶Ø¡ª¡×¤È½Ð±é¤ò´î¤Ö¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡»ÁÈ¡¢ÁíÀª¡»¿Í½Ð±é¡ª¡×¤Ê¤É¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¿§¡É¤¬¥¦¥ê¡£
¡ÖBE:FIRST¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¤¬¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢AAA»þÂå¤«¤é¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¶¦±éNG¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢BE:FIRST¤â²»³ÚÈÖÁÈ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢°ìÈÖ¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤éËÜÅö¤Ë×ÖÅÙ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇJO1¤¬M¥¹¥Æ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÆü¤â¶á¤¤¡×¡ÊJO1¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤È¡ÈM¥¹¥Æ²ò¶Ø¡É¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î²ç¾ë¤¬Êø¤ì¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¡È»ö·ï¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·²Íº³äµò¤ÎÀï¹ñ»þÂå¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡É³¦¤ÇÍÎÏ¸õÊä¤Ê¤Î¤¬¡¢Àè½Ò¤ÎSKY-HIÎ¨¤¤¤ë¡¢BE:FIRST¡¢¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿JO1¡¢INI¡£
LDH¤«¤é¤Ï¿·¿Í3ÁÈ¤¬Æ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¿LDH¤Î¼ÂÎÏÇÉ¿·¿Í¡¢KID PHENOMENON¡Ê¥¥Ã¥É¥Õ¥§¥Î¥á¥Î¥ó¡Ë¡¢THE JET BOY BANGERZ¡Ê¥¶¥¸¥§¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¥Ð¥ó¥¬¡¼¥º¡Ë¡¢WOLF HOWL HARMONY¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥Ï¥¦¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡Ë¤Î3¥°¥ë¡¼¥×¤âÃíÌÜ³ô¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï8·îËö¤ËÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Billboard JAPAN¥¦¥¤¡¼¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç3¡¢4¡¢5°Ì¤ËÆ±»þ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤â¾å¡¹¡£LDHËÜ¼Ò¤Ë¶á¤¤ÃæÌÜ¹õ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤Ï¤ª½Ë¤¤¥Ü¡¼¥É¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯LDH¤Ç¡¢ºòÇ¯½©¤Ë¥¿¥¤¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿BALLISTIK BOYZ¡Ê¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤ÈPSYCHIC FEVER¡Ê¥µ¥¤¥¥Ã¥¯¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤â¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÁý¤ä¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê25¡Ë¤Î¥Ð¥ó¥ÉDISH//¡Ê¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡Ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢Ê¡»³²í¼£¡Ê54¡Ë¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ê¤ÉÃËÀÇÐÍ¥¤¬Â¿¤¯½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤â¸×»ëâ¾¡¹¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¸å³ø¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¡Ë¤Î±Æ»³µ®É§»á¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤¬·òÁ´²½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÀï¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Æ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¤Î¤«¶½Ì£¿¼¤¤¡£º£¸å¤Ï¡¢ÊÌ¤Î»öÌ³½ê¤¬ÆÈÀê¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¸¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ì¤è¤¦¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃí»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë×ÖÅÙ¤Î¤Ê¤¤ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡È¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Àï¹ñ»þÂå¡É¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£