歴史をいまに伝えるのは、書き言葉や話し言葉に限ったものではない。DNAという分子に刻まれた「遺伝子」もまた、私たち人類がたどった過去の時間を記録している--。

2012年9月5日、ロンドン・オリンピックが閉幕して間もないイギリスから衝撃的なニュースが飛び出し、瞬く間に世界へと伝わりました。イングランド中部の都市レスターのとある駐車場から、15世紀のイングランド王「リチャード3世」のものと思われる遺骨が発掘されたのです。

遺骨からはDNAが抽出され、詳細な鑑定がおこなわれました。果たして、この遺骨はほんとうにリチャード3世のものなのか? 530年前の人骨の正体を見破った手法と、「勝者の歴史」が覆い隠した「王家の真実」を追います。

今回は、遺骨発見の経緯と、発見された遺骨からのどのように「リチャード3世」であることを鑑定したのか、その方法について、ご紹介しましょう。

*本記事は、『王家の遺伝子--DNAが解き明かした世界史の謎』から、その内容を一部再編集・再構成してお届けします。

「駐車場の王様」発掘される

ロンドン五輪が閉幕して間もない2012年の晩夏、おどろくべきニュースが世界中をかけめぐった。

イングランド中部の都市・レスター市内の駐車場で、リチャード3世のものと思(おぼ)しき人骨が発見されたのである。

レスター大学が発表した発見時の遺骨写真 photo by gettyimages

リチャード3世協会(ソサエティー)やレスター市、レスター大学などの協力のもとで調査がおこなわれ、この人骨には「駐車場の王様(King in the car park)」という名前がつけられた。

21世紀になって掘り起こされたこの人骨からは、DNAが抽出され、詳細な鑑定がおこなわれた。

生命科学の進展が可能にしたDNAの詳細な解析は、英国王室を震撼させるある意外な事実をも指し示していた--。

歴史と科学が出会い、科学が歴史を書き換える現場に、早速出かけることにしよう。

骨肉の争いをした歴代の王たち

2012年に英国レスター市の駐車場から掘り起こされた人骨、すなわち「駐車場の王様」は、リチャード3世の遺体とされ、全世界からの注目を集めることとなった。その正体を探る前に、この謎めいた国王をめぐる人物像を確認しておこう。

リチャード3世の物語を理解するには、図「プランタジネット朝の家系図」をご覧いただくのが手っ取り早い。

プランタジネット朝の始祖は、フランスの貴族であったアンジュー伯アンリである。1154年、このアンジュー伯アンリがイングランド王ヘンリー2世として即位したところから、同朝の歴史がはじまった。

ヘンリー2世から数えて5代目にあたる国王が、エドワード1世である[図「プランタジネット朝の家系図」に(1)として示す。以下、( )カッコ内の数字は同]。プランタジネット朝の最後の王が誰であるかについては複数の考え方があり、狭義では、エドワード黒太子の息子であるリチャード2世(4)までとしている。

そのリチャード2世を廃位して、新たに王座に就いたのがヘンリー4世である(5)。ヘンリー5世(6)、ヘンリー6世(7)とつづくこの王統は、エドワード3世(3)の子息であるランカスター公ジョン・オブ・ゴーントを始祖としてはじまることから、ランカスター朝とよばれている。

また、ヘンリー6世を廃位して、その後の国王となったエドワード4世(8)とその息子・エドワード5世(9)もまた、エドワード3世の系譜につらなっており、こちらはヨーク公エドマンドを祖にもつことからヨーク朝とよばれている。

ランカスター朝とヨーク朝が、ともにプランタジネット家の男系家系にあたることから、広義ではプランタジネット朝に含まれるとする考え方があり、その場合は、ヨーク朝最後の王であるリチャード3世(10)が、同時に、プランタジネット朝の最後の国王ということになる。

そのリチャード3世を討伐することで王位を得てテューダー朝を興(おこ)したのは、リッチモンド伯ヘンリー・テューダー、のちのヘンリー7世(11)である。

図「プランタジネット朝の家系図」

図「プランタジネット朝の家系図」からわかるとおり、テューダー朝は女系でプランタジネット家の血を引いている。現在のウィンザー朝にいたるまで、その後のすべての王朝も同様に、プランタジネット朝の女系親族にあたる家系がつづいている。

エドワード3世(3)には、長男であるエドワード黒太子のほかに、4男のランカスター公ジョン・オブ・ゴーント、5男のヨーク公エドマンドなどがいたわけだが、4男の系譜につらなるランカスター家(赤薔薇)と、5男の血を引くヨーク家(白薔薇)が争った王権闘争が、やがてリチャード3世が命を落とすこととなる「薔薇戦争」であった。

「キングメーカー」をめぐる人間模様

もう少し細かく、リチャード3世が即位し、やがて倒されるまでの経緯を追ってみよう。図「グロウスター公の家系図」は、本記事の主人公たちの家系図である。

図「グロウスター公の家系図」

即位する以前のリチャード3世は、グロウスター公リチャードとよばれていた。リチャード3世の2代前の王であるエドワード4世は、ともにヨーク公リチャード・プランタジネットを父にもつ長兄であり、「キングメーカー(王位請負人)」と称されたウォーリック伯リチャード・ネヴィルによって擁立された。

ウォーリック伯はまた、自らの長女であるイザベルを次兄のクラレンス公ジョージに嫁がせ、キングメーカーとしての権力基盤を整えていった。リチャード・ネヴィルに率いられたネヴィル一族の台頭は、エドワード4世にとって不満のタネであり、しだいに彼はウォーリック伯と距離をとるようになっていく。

やがて、ウォーリック伯の勧めるフランスとの縁談を断り、低い身分の出身で寡婦であったエリザベス・ウッドヴィルと結婚したのであった。

キングメーカーの没落と「護国卿」の誕生

エドワード4世はその後、気に入らないウォーリック伯を討ち取ってしまう。同時に王は、弟のクラレンス公が王位をうかがっているのではないかと疑いはじめた。そして、これを牽制するためにイザベルの妹であるアンをグロウスター公リチャードに嫁がせ、ウォーリック伯の所領をもリチャードに与えてしまったのである。

クラレンス公はその後、反逆の咎(とが)で処刑されたが、シェイクスピア劇においては、リチャードが長兄をそそのかしたことになっている。

エドワード4世(16世紀頃の作者不詳肖像画) photo by gettyimages

盤石な王権を築いたかに見えたエドワード4世は40歳で急死し、その子エドワードが12歳で即位してエドワード5世となった。

幼い甥の即位を受けて、グロウスター公チャードは護国卿の地位に就いた。護国卿とは、王権に匹敵する最高統治権を認められた重職であり、王が幼年の時期や、あるいは執務遂行ができない状況にあるときの「後見人」としての役目を担うポジションである。

リチャードは、実の甥を手にかけたのか?

護国卿となったグロウスター公リチャードはすぐさま、その権力を誇示していく。

前王妃であるエリザベスとその出身家であるウッドヴィル家と対立し、まずはエドワード5世の叔父であるリヴァーズ伯アンソニー・ウッドヴィルを処刑して同家の力を削(そ)いだ。

次いで、「エドワード5世もその弟であるリチャードも、エドワード4世の庶子であり、エリザベスが皇太后として権力を握るためにウソをついている」という風聞を流し、エドワード5世と弟リチャードの二人をロンドン塔に幽閉した。その後、エドワード5世を廃して、チャード3世として自ら即位したのである(1483年)。少年王であったエドワード5世の在位期間は、わずか2ヵ月半という短さであった。

ロンドン塔に幽閉されたエドワード5世とリチャード王子を描いた、フランスの画家ポール・ドラローシュの作品 photo by gettyimages

このあたりはシェイクスピアの独擅場で、『リチャード三世』の書き出しは次のようになっている(小田島雄志訳『シェイクスピア全集』より)。



Now is the winter of our discontent

Made glorious summer by this sun of York;

(われらをおおっていた不満の冬もようやく去り、ヨーク家の太陽エドワードによって栄光の夏がきた)

また、リチャードが、先王の2子(実の甥)を評する場面では、こう独白させている。

So wise so young, they say, do never live long.

(諺[ことわざ]にもある、幼いうちから賢いものは長生きできぬと)

幽閉されたエドワード5世と、その弟リチャードの二人は、ロンドン塔の庭で遊んでいる姿を目撃されているが(Princes in the tower)、数ヵ月後にはそれも途絶えた、という言い伝えがある。この場面を演じたローレンス・オリヴィエ扮するリチャード3世の迫真の演技は必見だ。

リチャード3世の即位後、息子エドワードが11歳でこの世を去り、また、王妃となった妻アンも急死している。シェイクスピア劇では、ともにリチャード3世が殺害したことになっているが、史実とは異なるという指摘もなされている。

テューダー朝を礼賛するシェイクスピアにとって、リチャード3世は敵役であり、そのことが、過度に残酷な人物像を描かせたものと推測されている。

ところで、ここに登場した「キングメーカー(King Maker:王位請負人)」や「護国卿(Lord Protector:幼王の後見人)」という言葉を耳にしたことがあるという人も多いだろう。前者は、我が国でも陰の実力者といわれる政治家が自分の思うままに首相を決める、といった出来事が繰り返し起こっているので覚えている人も多いはずだ。護国卿も、字面とは異なる意味をもつので注意されたし!

消えた遺体の謎

リチャード3世は、薔薇戦争に終止符を打った1485年のボズワースの戦いにおいて落命したと伝えられている。

この戦におけるリチャード軍は総勢1万1000〜1万2000人、対するヘンリー軍は5000〜7000人だったといわれているが、劣勢だったヘンリー軍に援軍が現れたことで戦況は一変する。

やがて追い詰められたリチャード軍は戦意を喪失し、王を残して敗走したという。

リッチモンド伯ヘンリー・テューダー(後のイングランド王ヘンリー7世) photo by gettyimages

討ち死にしたリチャード3世の亡骸は甲冑を脱がされ、衣服も剝(は)ぎ取られたうえで馬に乗せられて運ばれた。当時の慣習にしたがった「見せしめ」である。

遺体はその後、戦場にほど近いレスターの町にあるグレイフライヤーズ修道院(教会)に運ばれ、埋葬された。ところが、同教会は、宗教改革を断行したヘンリー8世の命によって解体され、リチャード3世の遺体はもちろん、埋葬された墓の正確な位置さえわからなくなってしまった。

掘り返された遺体が川に投げ捨てられたとか、橋のたもとに埋め直されたといった都市伝説が生まれたが、いずれも真偽のほどはわからなかった。遺体を収めていた棺が酒場にあるのを見た、といった珍妙な証言も歴史に残っている。

新たな展開

シェイクスピアによって異貌の悪役のイメージがすっかり定着したリチャード3世の物語が、新たな展開を迎えたのは2012年8月のことである。

きっかけは、古地図の詳細な解析によって、かつて教会が建っていた場所が特定されたことだった。その場所は2012年当時、公営の駐車場になっていた。

現存するリチャード3世協会、レスター市、レスター大学などが協力して駐車場を発掘したところ、頭蓋骨に複数の傷をもつ遺骨が見つかったのである。このニュースに、英国中が興奮した。

「消えた遺体が見つかった! これこそ、悪名高きリチャード3世の亡骸だ!」

リチャード3世と思われる遺骨が見つかった発掘現場 photo by gettyimages

「駐車場の王様」は発見の翌年である2013年2月、世間の期待どおり、リチャード3世の遺骨に間違いないと断定された。

およそ530年も前の遺体を、どのように“個人特定”したのか?

その有力な武器となったのが、「DNA鑑定」である。

DNA鑑定とは、DNAの個々人によって異なる部分を検査することで、個人を識別・特定するためにおこなわれる解析手法だ。犯罪捜査における犯人特定(あるいは冤罪の回避)や、親子関係の鑑定などに用いられるもので、ニュース等でもよく目にするようになってきた。

DNAとは何か?

DNAとは、「デオキシリボ核酸」とよばれる、私たち生命のあらゆる遺伝情報を収納した物質である。「遺伝」、「遺伝子」との違いがよく混同されるが、遺伝が身体的特徴や他のさまざまな形質が世代を超えて引き継がれる「現象」そのものを指し、遺伝子がそれを規定(コ ード)する「情報」であるのに対し、DNAはデオキシリボ核酸という「物質」そのものである点に違いがある。

遺伝子の情報は、具体的にはDNAを構成する4種類の「塩基」、すなわちアデニン(A)、チミン(T)、シトシン(C)、グアニン(G)によって書かれている(ただし、RNAの場合は、チミン=Tの代わりにウラシル=Uが含まれるという特徴がある)。この4種類の塩基が、いわば、英語のアルファベットのような役割を果たすことで、さまざまな遺伝情報が構築されているのだ。

面白いことに、私たちのDNAには、4種類の塩基からなるある特定の配列が、繰り返し何度もつづく箇所が複数あることが知られている。この繰り返し配列を「マイクロサテライト」とよぶが、このマイクロサテライトこそ、DNA鑑定の重要なキーパーソンの一人なのだ。

続いて、リチャード3世のDNA鑑定でも使われた、この「繰り返し配列」について述べてることにしよう。

19世紀オランダの画家、チャールズ・ロシュッセンの作品「リチャード3世の死」 photo by gettyimages

私たち人類がたどった過去の時間を記録している「遺伝子」。530年前の遺骨をDNA鑑定するために、どのような方法があるのでしょうか?

後編では、繰り返し配列をはじめ、私たちの先祖の情報がどのように伝わっているのか、という問題について見てみます。

