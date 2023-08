北海道・東北地方・関東地方のファミリーマートに、ブルボンのトッピングクッキー「コロネクッキー」が登場。

「FAMIMA CAFÉ」のアイスコーヒー各種、アイスカフェラテ各種、アイスモカブレンドで一定時間ストローとして使える、ストロータイプのクッキーです☆

ファミリーマート ブルボン「コロネクッキー」

発売日:2023年8月1日(火)※数量限定

価格:76円(税込)

使用の目安:約15分程度(使用方法により使用時間の目安は異なります)

販売店舗:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、栃木県、群馬県、茨城県のファミリーマート約2,000店

※店舗により取り扱いがない場合があります

ファミリーマートの一部地域に、環境配慮について身近に考えるきっかけとなる焼き菓子が登場。

味わいを楽しみながらストローとして使用できる「コロネクッキー」が数量限定で発売されています。

「コロネクッキー」は、「FAMIMA CAFÉ」のアイスコーヒー各種、アイスカフェラテ各種のストローとして、一定時間使用することができる、ストロータイプのクッキー。

甘さ控えめなクッキーでできており、ストローとして冷たい飲み物に使用することができます。

飲み物を楽しんだ後はクッキーとして味わうことができるトッピングクッキーです☆

「FAMIMA CAFÉ」の冷たい飲み物に使用できる、ストロータイプのクッキー。

ファミリーマートの一部店舗にて2023年8月1日より販売が開始されている、ブルボン「コロネクッキー」の紹介でした☆

