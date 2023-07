英ロックバンド「ローリング・ストーンズ」のフロントマン、ミック・ジャガー(79)が、恋人で元バレリーナのメラニー・ハムリックさん(36)と婚約したことが報じられた。メラニーさんは先月、左手薬指にダイヤモンドの指輪をはめている姿が目撃されていた。彼女は現地メディアに対し、「この指輪はミックからもらったもの」と明かすも、指輪を「プロミスリングと呼んでいる」と述べ、婚約の事実は公表していなかった。

英メディア『The Mirror』は現地時間1日、ミック・ジャガーが2014年から交際している恋人メラニー・ハムリックさんと婚約したことを伝えた。

メラニーさんは6月20日に小説家としてのデビュー作『First Position』を出版しており、その週には彼女が左手薬指にダイヤモンドを配した指輪をはめているところが目撃されていた。

当時、メラニーさんは『The Mirror』の取材に対し、「私は含み笑いをすべきなの。ミックがこの指輪をくれたから? ええ、その通りよ」と話していた。

しかし彼女はミックから贈られたものが「婚約指輪」であることは明かさず、代わりにこのような説明をしていた。

「これはその指にはめるもの? 確かにそうよ。だけど私達は、情熱的な10代の頃のようにお互いを捧げ合っている。私の中ではこれはプロミスリング(約束の指輪)よ。私達は未熟でいるつもりだから、プロミスリングと呼ぶことにしたの。」

だがこの指輪は、ミックから正式にプロポーズされた婚約指輪であることが明らかになった。

ある関係者は同メディアの取材に応じ、「メラニーはアメリカン・バレエ・シアターにいた時、友人達にミックと婚約したと話していました」と証言した。

この人物は「彼女は自分がつけているのが婚約指輪で、今は彼のフィアンセだとはっきり言っていました。彼女の家族も2人が婚約したことを心から理解し、感激しています」と話している。

そして「結婚式の計画は立てていませんが、婚約したことはメラニーにとって大きな意味があります。彼女の友人達は皆、大喜びしています」と付け加えた。

ミックとメラニーさんが出会ったのは2014年2月、それぞれがツアーで訪れていた東京でのことだった。メラニーさんは友人達と「ローリング・ストーンズ」のコンサート会場の楽屋を訪れ、ミックと対面したという。

当時のメラニーさんには婚約者がおり、ミックは米ファッションデザイナーのローレン・スコットさんと交際していた。しかしローレンさんは、同年3月に自宅で亡くなっているのが発見され、借金と経営難のため自ら命を絶ったと報じられた。

そして同年7月には、スイスの都市で開催した「ローリング・ストーンズ」の公演に、ミックがメラニーさんを招待したことから交際を開始。2016年12月には、2人の第1子で息子のデヴローくん(6)が誕生した。メラニーさんは自身のInstagramでデヴローくんの写真を何度か公開しており、フォロワーからは「ミックにそっくり!」といったコメントが相次いで寄せられている。

なおミックはこれまでに2人の女性と婚約したことがあり、異なる女性5人との間に合計8人の子供がいる。

女優で歌手のマーシャ・ハントとの間に長男カリスさん(52)がおり、1971年から1978年まで結婚生活を送ったビアンカ・ペレス・モラ・マシアスとの間には娘ジェイドさん(51)がいる。

1997年から1999年までパートナーだったモデルのジェリー・ホールとの間には、娘エリザベス(39)と息子ジェームズさん(37)、娘ジョージア(31)、息子ガブリエルさん(25)がいる。ミックとジェリーは1990年にバリ島で挙式したが、のちに結婚は無効とされた。

1999年にはブラジル人モデル、ルチアナ・ヒメネスとの間に息子ルーカスさん(24)が誕生している。メラニーさんとの間にもうけたデヴローくんは、ミックにとって8人目の子供だ。

