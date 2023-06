米フロリダ州のエバーグレーズ国立公園で今月23日、船釣りを楽しんでいた男性がオオメジロザメに襲われた。当時の様子はカメラが捉えており、和やかな雰囲気が一瞬にしてパニックと化す恐怖の瞬間が収められていた。フロリダ州のニュースメディア『Miami Herald』などが伝えた。

フロリダ州にあるエバーグレーズ国立公園南端のフロリダ湾内で23日午前10時20分前、ニック・エラジェンさん(Nick Elarjan)がオオメジロザメに襲われた。

ニックさんはスヌークという魚を逃がした後、船縁から身を乗り出して手を洗っていたそうで、サメに襲われる一部始終はカメラが捉えていた。

動画では、ニックさんが仲間と話しながら膝を曲げ、前かがみになって両手を洗うのが見て取れる。ニックさんの隣では、別の男性が釣り糸を垂れており、リラックスした雰囲気が漂っている。

ところがニックさんがもう一度手を洗おうと左手を水中に入れ、次に右手を入れた瞬間、サメが飛び出して右手に噛みつき、そのまま水中へと引きずり込んだ。

ニックさんは「あああ〜」と叫び、船に体をぶつけながら転落するが、すぐさま水上に頭を出している。そして仲間の「引き上げろ!」という叫び声が響く中、凄まじい勢いで船内に引っ張り上げられた。

船はその後、ドックへと引き返し、ニックさんはヘリコプターで病院に搬送されたそうで、同じ船に乗っていた友人マイケル・ルッソさん(Michael Russo)は、その日のことを「これまで船上で過ごした中で、最も怖い一日のひとつになった」と明かし、SNSでこう綴っていた。

「あの日のスタートは好調で、魚も良く釣れていた。ただどんなに努力してもサメに魚を横取りされていたんだ。」

「ニックが手を入れた時、水中に魚のクズや血を捨てたりはしていなかったし、サメを挑発したわけでもない。エバーグレーズではサメは冗談なんかじゃない。『水の中に手を入れないで!』という警告は決して大げさではないということだ。これは防ぐことができた事故だった。だから教訓として受け止めて欲しい。」

ちなみに先月には、米ハワイ沖でカヤックフィッシングを楽しんでいた男性が突然サメに襲われ、その瞬間がカメラに捉えられていた。サメはカヤックをアザラシと間違えたようだという。

