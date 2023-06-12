¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤¤¤¿Ë½¹Ô»ö·ï ¼«¾Î¡¦À¶ÁÝ°÷¤Î½÷¤òÂáÊá¡¡»¥ËÚ»ÔÅì¶è
»¥ËÚ¡¦Åì·Ù»¡½ð¤Ï¡¢£¶·î£±£±Æü¡¢¼«¾Î¡¦»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Ë½»¤àÀ¶ÁÝ°÷¤Î½÷¡Ê£¶£³¡Ë¤òË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤Ï¡¢£±£±Æü¸á¸å£µ»þº¢¡¢»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÅ¹ÊÞÆâ¤Ç¡¢£°ºÐ»ù¤ÎÃË¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î±¦Â¤ò¤Ò¤Ã¤«¤¯Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÈÁÄÊì¤¬¥Ù¥Óー¥«ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷¤Ï¥Ù¥Óー¥«ー¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÆÍÁ³¶á¤Å¤¡¢¼ê¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷¤¬Î©¤Áµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÁÄÊì¤¬½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤«ÁÄÊì¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î±¦Â¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÇÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6/12(·î)¡Ö£Ó£Ô£Ö¥Ë¥åー¥¹¡×6/12(·î)8:14¹¹¿·