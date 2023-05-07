¡ÈÃ×»àÎÌ¤Î»Ä¶È¡É¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡ÈÇ¯¼ý1,466Ëü±ß¡É¡Ä»ºÉØ¿Í²Ê°å¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö²áÏ«»à¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡×¤Î»´¾õ¡Ú°å»Õ¤¬·Ù¾â¡Û
ÆüËÜ¤Ç¾¯»Ò²½ÌäÂê¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤Ê¤«¡¢ÅìµþÀ¾ÆÁ½§²ñÉÂ±¡¾®»ù°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½©Ã«¿Ê°å»Õ¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê°åÉÔÂ¡×¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£¹â½êÆÀ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤°å»Õ¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¤Ë¼¡¤¤¤Ç¹â¤¤µëÍ¿¤ò¸Ø¤ë»ºÉØ¿Í²Ê°å¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¡Ö²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö°å»Õ¤Î¤ª¶â¤ÈÏ«Æ¯»ö¾ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½ÌäÂê¤È¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê°åÉÔÂ¡×¤È¤ÎÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸À
ºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¾¯»Ò²½ÂÐºö¤¬¤·¤¤ê¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤Î½êÆÀÀ©¸ÂÅ±ÇÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¬ÊÚ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÝ¸±Å¬±þ¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¯¤ëÌäÂê¤Ï¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê°åÉÔÂ¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï»ºÉØ¿Í²Ê°åÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÂ±¡¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬»ºÉØ¿Í²Ê°å¡ÊÆÃ¤Ë»º²Ê¡Ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·»º²Ê¤ÎÀèÀ¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ò°Â¿´¤·¤Æ»º¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤àÇ¯ÎðÁØ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Î¸½¾õ¤Ï¡©
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ3Ç¯¡Ê2021Ç¯¡ËÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×¤Ç°å»Õ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï1,378.3Ëü±ß¤È»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2012Ç¯ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÏ«Æ¯À¯ºö¸¦µæ¡¦¸¦½¤µ¡¹½¤Î¶ÐÌ³°å¤Î½¢Ï«¼ÂÂÖ¤È°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢½ÉÄ¾ÍâÆü¤Î¶ÐÌ³ÂÎÀ©¤Ç¤Ï»º²Ê¡¦ÉØ¿Í²Ê°å¤Ï95.2¡ó¤¬ÄÌ¾ï¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÉÆüÄ¾¼êÅöÅù¤Ë¤è¤ê¡¢»º²Ê¡¦ÉØ¿Í²Ê°å¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÆ±Ä´ºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤ËÈæ¤·¤Æ2ÈÖÌÜ¤ÎÇ¯¼ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î·ãÌ³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï¿ÇÎÅ²ÊÊÌÇ¯¼ý½ç°Ì¡Ê2012Ç¯ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÏ«Æ¯À¯ºö¸¦µæ¡¦¸¦½¤µ¡¹½¤Î¶ÐÌ³°å¤Î½¢Ï«¼ÂÂÖ¤È°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤«¤éºîÀ®¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ»ºÉØ¿Í²Ê°å²ñ»ÜÀß¾ðÊóÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Î¤¤¤Þ¤À¤Ë¸·¤·¤¤¸½¾õ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢»ÜÀß¤´¤È¤ÎÇ¯´Ö½¢Ï«»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
¡ü Áí¹ç¼þ»º´ü»ÜÀß¡§»þ´Ö³°ºß±¡»þ´Ö1,020»þ´Ö¡Ü³°¶ÐÀè¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö874»þ´Ö
¡ü ÃÏ°è¼þ»º´ü»ÜÀß¡§»þ´Ö³°ºß±¡»þ´Ö900»þ´Ö¡Ü³°¶ÐÀè¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö864»þ´Ö
¡ü °ìÈÌÉÂ±¡¡§»þ´Ö³°ºß±¡»þ´Ö912»þ´Ö¡Ü³°¶ÐÀè¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö1,008»þ´Ö
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê³°¶ÐÀè¤â¤Û¤Ü»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤¬¼çÂÎ¡Ë¡£
¾¯¤·ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤Î»ÜÀß¤âÇ¯´Ö¤ª¤è¤½1,900»þ´Ö¤Ï»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12¥õ·î¤Ç³ä¤ë¤È¡¢1¥õ·î¤¢¤¿¤ê¤ª¤è¤½158»þ´Ö¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áÏ«»à¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Ï1¥õ·î¤¢¤¿¤ê100»þ´Ö°Ê¾å¡¢¤â¤·¤¯¤Ï2¡Á6¥õ·î¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬80»þ´Ö°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤ÎÊ¿¶Ñ»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Ï¡Ö²áÏ«»à¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤¬¸½ºß¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ÎÆ¯¤Êý¡Ä¤³¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¡×¤Î¾×·â
¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï¤³¤ì¤Ç¤âÇ¯¡¹Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2019Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿¶ÑÇ¯´Ö¤Î³°¶ÐÀè¡Ü»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤¬2,000»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±¤Ä¤é¤¤¸½¼Â¤«¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä¶»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷¤Î³ä¹ç¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼þ»º´ü»ÜÀß¤Ë¤¤¤Æ¡ÖÇ¯´Ö1,860»þ´Ö°Ê¾å»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷¤Î³ä¹ç¡×¤Ï
¡ü Áí¹ç¼þ»º´üÊì»Ò°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡§11.1¡ó
¡ü ÃÏ°è¼þ»º´üÊì»Ò°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡§13.7¡ó
¡ü °ìÈÌÉÂ±¡¡§12.7¡ó
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç¼þ»º´ü¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢2Ì¾¤ÎÅöÄ¾ÂÎÀ©¤ò¤·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÈÌÉÂ±¡¤Ç¤Ï¾ï¶Ð¤ò¤¹¤ë°å»Õ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢³°Éô¤ÎÈó¾ï¶Ð¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Ï¶ÐÌ³»þ´Ö¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¹»þ´Ö¤ÎÏ«Æ¯¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¿¦°÷¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ºÉØ¿Í²Ê¤Î¡Ö²á¾êÏ«Æ¯¡×¡Ä¸º¤é¤¹ÊýË¡¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«
¤Ç¤Ï¡¢º£¸å»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Î²á¾êÏ«Æ¯¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ç¤Ï¡Ö2040Ç¯¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î²þ³×¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢
¡ü ÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½
¡ü °å»Õ¡¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ä¿Ê
¡ü ¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë°å»ÕÊÐºßÂÐºö¤ÎÃå¼Â¤Ê¿ä¿Ê
¤ò»°°Ì°ìÂÎ¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ß³ê¤Ê¥Á¡¼¥à°åÎÅ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡µëÍ¿¤Î²þÁ±
»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ÎµëÍ¿¤òÅ¬Àµ¤ËÉ¾²Á¤·¡¢Â¾¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤È¤Î³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°å³ØÀ¸¤ä¼ã¼ê°å»Õ¤¬»ºÉØ¿Í²Ê¤òÁª¤Ö°ÕÍß¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÁ´ÊÆ¤Ç19,800¿Í¤¤¤ë»º²Ê°å¤ª¤è¤Ó»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Ï¡¢Ç¯Êð234,310¥É¥ë¡Ê1¥É¥ë135±ß·×»»¤Ç¤ª¤è¤½3,163Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼ýÆþ¤Î¹â¤¤¿¦¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤¬¶¯¤¤¤é¤ì¤ë»ºÉØ¿Í²Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦µëÍ¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢»°½Å¸©ÈøÏÉ¡Ê¤ª¤ï¤»¡Ë»Ô¤Ï2005Ç¯9·î¡¢Ç¯¼ý5,520Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹â¤¤Êó½·¤òÊÝ¾Ú¤·¡¢ÄÅ»Ô¤Ç³«¶È¤·¤Æ¤¤¤¿»ºÉØ¿Í²Ê°å¤òÈøÏÉÁí¹çÉÂ±¡¤Ë¾·¤Ø¤¤¤·¤¿ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ºÉØ¿Í²Ê°å¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡ÖÁÊ¾Ù¥ê¥¹¥¯¡×¤Î¶²ÉÝ
¢Ï«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±
µëÍ¿¤Î²þÁ±¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Î²áÏ«¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ï°å»Õ¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢µÙÆü¤äµÙ²Ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÂÐ±þÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°å»Õ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ÁÊ¾Ù¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º
»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁÊ¾Ù¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸µµ¤¤Ë»º¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤Î1Âç¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ë»º¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥¬¥¤¥É¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¾Ù¤ËÈ¯Å¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤â»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁÊ¾Ù¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¿¦¶È¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¢¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë°å»Õ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°åÎÅ²á¸í¤äÁÊ¾Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ï°å»Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¦½¤¤ä¶µ°é¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤Î»Ù±ç
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é°å»Õ¤¬¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡×·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯°å»Õ¤ÎÇÛÊ¬¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ä¹ÔÀ¯¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤ä°é»ùµÙ²ËÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤Ê¤É¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤¬»Å»ö¤È²ÈÄí¤òÎ¾Î©¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡ÄÆüËÜ¤ò¡Ö°Â¿´¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬»º¤á¤ë¼Ò²ñ¡×¤Ë
ÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½ÌäÂê¤Ï³Î¤«¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ö¶µ°é¤ò¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬°é¤Æ¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Þ¤º»º¤ß¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È°é¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤Þ¤º»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Îº£¤Î¸½¾õ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ä¤Ä¡Ö°Â¿´¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò¡Ø»º¤á¤ë¡Ù¼Ò²ñ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½©Ã« ¿Ê
ÅìµþÀ¾ÆÁ½§²ñÉÂ±¡¾®»ù°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼
¾®»ù²Ê°å