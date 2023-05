「クソかっこいい」「最後のジェダイ」本田圭佑が遂にフォースの力を手にする!? ライトセーバーを手にした姿が話題に「もう無敵」

本田圭佑が、新たな力を手にしたようだ。

2022年1月にリトアニアのスドゥーバを退団して以降は、チームに所属していない本田。現在はU-22カンボジア代表の最後の指導を行っている。

カタール・ワールドカップ(W杯)ではその解説姿も話題となった本田は、自身のインスタグラムを更新。新たな力を手にしたことを報告している。

本田は「I got lightsaber」と投稿。映画『スターウォーズ』に登場するライトセーバーを手にし、ピッチに入ってくる動画を投稿した。

悠然と登場する本田は、右手にライトセーバーを持ち、高々と掲げている。ついに「フォース」の力を手にしたようだ。

これにはファンも「かっこよ」、「最後のジェダイ」、「ライトセーバー似合いすぎ」、「マスターケイスケ」、「ジェダイの騎士だったんだ」、「クソかっこいい」、「もう無敵」と称賛のコメントを寄せている。

本田は動画の最後に「May the 4th be with you」と自身の付けていた背番号「4」と『スターウォーズ』に登場する有名なセリフの「May the force be with you(フォースと共にあらんことを)」をかけて投稿している。