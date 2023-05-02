ÃæÀîæÆ»Ò¤Î·ëº§¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¬½ËÊ¡¡¡¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°»Ñ¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ËÂç´î¤Ó¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×
¡¡4·î28Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°»Ñ¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·Ïº¿·ÉØ»Ñ¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡ªÃæÀîæÆ»Ò¤Î·ëº§¤ò½Ë¤Ã¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á
¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ªºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·Ïº¿·ÉØ»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡ÃæÀî¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï4·î28Æü¡¢ÃæÀî¤Ï²ñ°÷À©¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¥®¥¶¤Ô¤ó¤¯¡ª¡×¤Ç¡ÖÂçÀÚ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡»ä¡¢ÃæÀîæÆ»Ò¤Ï¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ±Ç¯Âå¡×¡ÖÆ°Êª¤¬Âç¹¥¤¤ÇÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ¯¤¯»Ñ¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£