2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡È·î¼ý80Ëü±ß¡É30Âå¡¦¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤ÎÀïØË¡Ä¡È·î10Ëü±ß¡ÉÃù¤á¤Æ¤âÇË»º¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ë»äÎ©¤Î»Ò¶¡¤Î¶µ°éÈñ¡×¡ÚFP¤Î½õ¸À¡Û
2¿Í¤Ç·î¼ý80Ëü±ß¡¦30Âå¤Î¶¦Æ¯¤T¤µ¤óÉ×ÉØ¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¹â³ØÎò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤â»äÎ©¤Ç½½Ê¬¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¶µ°éÈñÇË»º¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í¥¨¥Ë¥·¥¢FPÂåÉ½¤Î»°Æ£·Ë»Ò»á¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢T¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°éÈñ¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÄí¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤à¡Ö¾¯»Ò²½¡×
¹ñ¤Ï¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤à¤È¾Íè¤Î¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯4·î¤è¤ê¡¢½Ð»º°ì»þ¶â¤¬Áý³Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£°é»ù²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢°é»ùµÙ¶È¤ÎÊ¬³ä¼èÆÀ¤äÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤¬¿Þ¤ì¤ë¤è¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡¿PIXTA¡Ë
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2021Ç¯¤Î¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¢¨¤Ï1.30 ¤Ç¡¢Á°Ç¯¤Î1.33¤è¤êÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¾¯»Ò²½¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¡§15ºÐ¡Á49ºÐ¤Î½÷À¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¸³¶½Ð»º¿Í¿ô
¡¦½÷À¤ÎÌ¤º§Î¨¤¬¾å¾º¤·¤¿¤¦¤¨¡¢ÈÕº§²½¡¦Èóº§²½¤¬¿Ê¤ó¤À
¡¦½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤Ë¤è¤ë½Ð»º¤ä°é»ù¤È¤ÎÎ¾Î©
¡¦»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤ÎÃÙ¤ì
¡¦»Ò°é¤Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÐºÑÅªÉÔ°Â
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃË½÷¤¬·ëº§¤·¤Æ¤«¤é»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¶¡¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¶¡¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Î³ä¹ç¤¬Ìó6³ä¤È°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¯¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2022Ç¯ÈÇ¾¯»Ò²½¼Ò²ñÂÐºöÇò½ñ¡Ë¡£
¡ÖÀ¤ÂÓÇ¯¼ý1,000Ëü±ß¤Î¶¦Æ¯¤T¤µ¤óÉ×ÉØ¡×¤Î¶¦ÍÈñÆâÌõ
¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÉ×¤¬³°¤ÇÆ¯¤¡¢ºÊ¤¬²È¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÇö¤ì¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¡¢¹â³ØÎò²½¤Ë¤è¤ê¡¢2009Ç¯¤ò¶¤Ë¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò¶¡¤Ï1¿Í¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶µ°éÈñ¤ÇÇË»º¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
T¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤¬Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êIT´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¡¢·ëº§¡£1Ç¯¸å¤Ë¤ÏÌ¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£Ì¼¤ÎÃÂÀ¸¸å¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¸òÂå¤·¤Æ°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¡£¸½ºß¤ÏÉü¿¦¤·¡¢30Âå¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤Î·î¼ý¤Ï40Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÏÌó1,000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
T¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤Ï¸Ä¡¹¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ýÆþ¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë²ÈÄÂÅù¤ò°ú¤Íî¤È¤·¡¢¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢»Ò¶¡¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤â¤È¤â¤ËÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£T¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¼ýÆþ¤ÎÈ¾Ê¬20Ëü±ß¤ò¶¦Í¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ê¶¦ÍÈñ¤ÎÆâÌõ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½1¡Û¶¦ÍÈñ¤ÎÆâÌõ
ÍÜ°éÈñ¤ÏÊÝ°éÎÁ¡¢É×ÉØ¤ÎÈïÉþÈñÅù¡¢¸Ä¡¹¤Ë¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¶¦Æ¯¤¤Ç¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡Ä»äÎ©¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¶µ°éÈñ
T¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¤È¤â¤ËÍÌ¾»äÎ©Âç³ØÂ´¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÌ¼¤Ë¤â»äÎ©¤Ç½½Ê¬¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¿ÞÉ½2¡Û2021¡ÊÎáÏÂ3¡ËÇ¯ÅÙ»Ò¶¡¤Î³Ø½¬ÈñÄ´ºº ½Ð½ê¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÂç³ØÈñÍÑÁí³Û¡×¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛÂç³ØÈñÍÑÁí³Û ½Ð½ê¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÂç³ØÈñÍÑÁí³Û¡×¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
T¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬¡¢»Ò¶¡¤¬¾®³Ø¹»¤«¤éËè·î10Ëü±ß¤ò¶µ°éÈñ¤È¤·¤Æ¶¦Í¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢10Ëü±ß¡ß12¥õ·î¡ß12Ç¯¡á1,440Ëü±ß¤Î¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ»äÎ©¤Ë¿Ê¤à¤È¶µ°éÈñ¤ÏÉÔÂ¤·¡¢ÇË»º¤·¤Þ¤¹¡£T¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢¡Ö¶¦Æ¯¤¤Ç¤â»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¡×¤È¶â³Û¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤ª¤Î¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤·¤¿¡£
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ËÀê¤á¤ëºß³ØÈñÍÑ¡Ê»Ò¶¡Á´°÷¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Î¹ç·×¡Ë¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ14.9¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
T¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÎÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÎÊ¿¶Ñ³ä¹ç¤«¤é·×»»¤¹¤ë¤È¡¢12Ç¯¤Ç2,000Ëü±ß°Ê¾å¤ò¶µ°éÈñ¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¶¦ÍÈñ¤Ë¤¢¤È5Ëü±ß¤º¤Ä½Ð¤·¹ç¤¤±¿ÍÑ¤Ë²ó¤¹¤È¡¢Íø²ó¤ê¤¬3¡ó¡¢12Ç¯¤ÇÌó1,730Ëü±ß¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ç·×3,730Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸½¾õ¤ÎT¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢É×ÉØ¤¬¸Ä¡¹¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò½Å»ë¤·¤¿À¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð»º¤òµ¡¤Ë¶¦ÍÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸¤¯±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Î¶µ°éÈñ¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤Î¶µ°éÈñÅù¤â´Þ¤á¡¢É×ÉØ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡¿PIXTA¡Ë
»°Æ£ ·Ë»Ò
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í¥¨¥Ë¥·¥¢FP
ÂåÉ½