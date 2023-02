世界中で都市開発が進み、緑あふれる自然から人工物へと景観が置き換わっています。

しかしながら、オランダのユトレヒトはその逆を行っているのだとか。

1980年代と2022年の比較をご覧ください。

Same place in Utrecht Netherlands, 1980 and 2022. : Reddit

Imagine how nice America would be if only 20% of urban highways were turned into canal greenspaces.pic.twitter.com/DCLowZ1kwu